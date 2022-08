Una nuova bufera si è abbattuta in queste ore su Alessandra Amoroso. La cantante non sta vivendo una delle estati migliori, infatti questo 2022 è stato caratterizzato da diverse polemiche che l’hanno travolta improvvisamente. Critiche sferzanti sono arrivate anche stavolta, dopo che un suo post è stato diffuso sulla sua pagina Instagram ufficiale. Forse sperava di ricevere solamente dei complimenti, ma non è andata così e a sorpresa ci sono state diverse bordate nei suoi confronti.

Non sappiamo se Alessandra Amoroso se la sentirà di replicare a queste polemiche, ma sta di fatto che sarà sicuramente stanca di dover assistere a queste critiche senza sosta. Pochi giorni fa invece ha festeggiato il suo compleanno nella sua terra di origine, ovvero la Puglia. Le sue foto sono state apprezzate da tutti, così come il lato B considerato perfetto. Queste le sue parole: "Tutto accade… per un motivo! Sto imparando a fare i conti con la realtà di questo mondo, fatto di persone buone e meno buone, affetti sinceri e meno".





Nelle scorse ore è spuntato fuori un video con Alessandra Amorosa protagonista. Polemiche e critiche sono arrivate immediatamente, subito dopo che lei ha condiviso il filmato sul suo account Instagram. Gli hater erano già dietro l’angolo, visto che sono passati pochi minuti prima che iniziassero a criticarla. Anche su Twitter sono sopraggiunti dei commenti tutt’altro che piacevoli, infatti diversi utenti hanno ritenuto inopportuna una sponsorizzazione fatta proprio dalla cantante salentina.

Alessandra Amoroso ha scritto nella didascalia: “Prima di un concerto ho bisogno di trasformare le mie emozioni in carica e la paura in forza e sicurezza: in quel momento emerge la She Hulk che è un me e con lei sono pronta a spaccare tutto! Da oggi non perdetevi #SheHulk la nuova serie in esclusiva su Disney Plus! Avete anche voi una She Hulk nascosta? @disneyplusit #adv #disneyplus”. Quindi, ha pubblicizzato She – Hulk, la serie tv Marvel che sarà trasmessa per 8 settimane su Disney Plus.

io vorrei sapere cosa è successo negli uffici della Disney per portare alla decisione di prendere Alessandra Amoroso per fare promo a She-Hulk pic.twitter.com/bj9zKiFfUG — 𝐞𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞. 💭 (@itsemahbitch) August 18, 2022

E c’è chi ha puntato il dito contro questa scelta: “Ma cosa cavolo c’entra lei?”, “Vorrei sapere cosa è successo negli uffici della Disney per portare alla decisione di prendere la Amoroso per fare promo a She – Hulk”. Nuova ondata di polemiche, dopo quelle scatenatesi recentemente per i mancati autografi concessi ad alcuni fan durante i suoi concerti.

