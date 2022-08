Alessandra Amoroso festeggia il suo compleanno. Ma il regalo lo fa lei ai fan: le foto sexy

Alessandra Amoroso ha festeggiato da poco il suo compleanno, esattamente 36 anni, ma il regalo è stato fatto da lei ai suoi follower. Ha pubblicato su Instagram delle foto sexy, in cui ha messo in evidenza anche il suo lato B. Un vero e proprio spettacolo della natura quello che la cantante ha fatto vedere a tutti. L’artista ha anche pubblicato una didascalia a corredo delle immagini e ha nominati i suoi due nonni, che ama alla follia. Una visione celestiale che ha offerto con molta generosità a migliaia di ammiratori.

Di Alessandra Amoroso si sta parlando in queste ore del gesto fatto dopo il suo compleanno, con foto bellissime e lato B in bella mostra. Ma di lei si è parlato nelle scorse settimane per alcune polemiche, legate ai mancati autografi ad alcuni fan durante i concerti. E lei ha risposto recentemente: “a gente mi conosce e sa che non ho mai detto o dato un no che non avesse una motivazione. Quando ho sbagliato e sbaglio, ho sempre chiesto scusa facendo vedere il mio punto di vista”.





Alessandra Amoroso, per il compleanno pubblica foto sexy col lato B in mostra

Stando a quanto è stato possibile vedere, Alessandra Amoroso ha festeggiato il suo compleanno nella sua terra di origine, ovvero la Puglia. Le sue foto sono state apprezzate da tutti, così come il lato B considerato perfetto. Queste le sue parole: “Tutto accade… per un motivo! Sto imparando a fare i conti con la realtà di questo mondo, fatto di persone buone e meno buone, affetti sinceri e meno. Presenze e assenze. Ho imparato ad ascoltare ancora di più e a mettermi in discussione”.

Poi Alessandra Amoroso ha aggiunto: “Impiegare le mie energie quando ne vale la pena e a volte dire anche “va bene cosi…”! 36 anni. Mio nonno avrebbe detto: “ meh, a trasuta alli 37!” Mia nonna: “mamma mia Ninu, mo l’ha fatti la vagnona…!” La prospettiva della vita cambia a seconda di come la guardi! Il mio augurio è quello di, nonostante tutto, non cambiarla ma saperla migliorare!!!”. Complimenti a lei sono arrivati da Annalisa, Giusy Ferreri, Giorgia e Gabriele Parpiglia per nominarne alcuni.

Classe 1986, in questi anni Alessandra Amoroso ha collezionato numerosi successi. Dopo Amici ha vinto undici Seat Music Awards, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due Mtv Europe Music Awards. A livello sentimentale è stata fidanzata con il produttore discografico Stefano Settepani, precisamente dal 2015 al luglio dell’anno scorso.

