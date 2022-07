Chiara Ferragni, Vittoria “feliciona” per le nuove scarpette. Ma ecco il prezzo

Dopo Leone, Vittoria: la figlia di Chiara Ferragni ha un anno ma ha già un bel caratterino. Al pari del primogenito dell’influencer e di Fedez, non ha segreti per i fan dei Ferragnez che hanno seguito la gravidanza, la nascita e ora la crescita di questa bambolina con i capelli biondi e gli occhi azzurri come il fratello.

Di recente Chiara Ferragni ha spiegato l’origine dei loro nomi. Sulla figlia ha spiegato che “il nome Vittoria mi è sempre piaciuto, è stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.





Chiara Ferragni figlia, il prezzo delle nuove scarpe di Vittoria

Ovviamente Vittoria è già una baby icona fashion. Come avrebbe potuto non esserlo con una mamma come Chiara Ferragni? Da marzo scorso a oggi, ha indossato spesso le sue creazioni come la migliore delle testimonial ma il suo piccolo guardaroba, che a ben guardare tanto piccolo non è, conta già tanti capi griffati.

L’ultimo accessorio? Un paio di scarpe eleganti che a giudicare dalle Storie di Chiara Ferragni le sono piaciute da impazzire. Ha tenuto ai piedi le sue nuove ballerine di vernice nere per tutta la mattina, da quando la mamma gliele ha fatte vedere al risveglio. E certamente i più attenti avranno subito riconosciuto la marca…

Sotto al completino canotta e bermuda di cotone bianco con delle galline variopinte all-over la figlia di Chiara Ferragni indossa queste sue “nuove peppe”, come scrive nella Storia. Sono le ballerine della collezione Aria di Gucci, un modello in pelle verniciata nera che con l’iconica fibbia metallica sul davanti. Il prezzo? Sul sito ufficiale della griffe vengono vendute a 400 euro.

