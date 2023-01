Chiara Ferragni e Fedez, nuova super villa. Vi avevamo già parlato del progetto dei Ferragnez di acquistare una nuova abitazione e adesso sembrano essere arrivate conferme importanti. In questi giorni Selvaggia Lucarelli ha duramente attaccato l’influencer più famosa d’Italia per quello che ha fatto. La star del web ha deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba il cui ricavato sarà destinato per la beneficenza. Una decisione che a detta della giornalista appare un po’ ambigua.

Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano). E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte”. In ogni caso parlavamo della casa: ebbene mesi fa sembrava che i due avessero acquistato un’abitazione a Milano alla cifra di 10mila euro a metro quadro. Adesso, però, il magazine Chi ha fatto un’altra rivelazione.

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez: la foto

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha annunciato che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero coronato un loro vecchio sogno. I due sono innamorati di una villa sul lago di Como, che si trova sulla riva opposta a villa Oleandra, la meraviglia di George Clooney. Ebbene Chi ha beccato la famigla al gran completo, Chiara, Fedez e i due figli, mentre visitavano la villa con parco e piscina. I due non hanno parlato apertamente di volerla acquistare, ma il magazine ne è certo e pubblica la foto che vedete più in basso.

Stiamo parlando di una villa che si estende su due piani per oltre 900 metri quadrati. Il prezzo? Beh, una roba non proprio alla portata di tutti, ma considerando che parliamo di Chiara Ferragni e Fedez, potete immaginare: il valore è di circa 5 milioni di euro. Insieme a loro due durante la visita alla villa c’era anche Filippo Fiora, architetto e designer amico dell’influencer.

Proprio recentemente Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto un annuncio sui social ai loro follower. Il cantante ha parlato di “una bella cosa che riguarda la famiglia”. E in molti hanno pensato al terzo figlio che sarebbe in arrivo. Ma c’è invece chi ipotizza che la novità sia proprio l’acquisto della famosa villa sul lago di Como. Giusto nel gennaio 2021 Chiara rivelava: “Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un’ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comparmi una casa-vacanza là un giorno”. E finalmente il sogno potrebbe essere diventato realtà.

