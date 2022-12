Chiara Ferragni e Fedez non badano a spesa, la coppia formata dall’influencer e dal cantante pare abbia speso una fortuna per la nuova casa milanese. Chiara nei giorni scorsi è stata presa di mira da Selvaggia Lucarelli. Il motivo? La moglie di Fedez ha infatti deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba il cui ricavato sarà destinato per la beneficenza. Una decisione che a detta della giornalista appare un po’ ambigua.



“Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano). E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte”. Così si è espressa Selvaggia Lucarelli postando una storia su Instagram. La risposta di Chiara Ferragni? Ancora tutto sembra tacere ma molti non escludono che l’influencer possa rispondere a tono.

Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa costa una fortuna



Non è la prima volta che si registra uno screzio tra la giudice di Ballando e Chiara Ferragni, ora presa, come dimostrano le foto, dalla nuova casa. Si trova sempre a CityLife, a Milano, ed è un attico a più piani che sorge all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2, le quali godranno di una vista mozzafiato dello skyline di Milano. Il palazzo in costruzione si troverà di fronte alle Tre Torri e la casa dei Ferragnez sarà collocata in una delle penthouse del complesso residenziale.



Nello specifico la coppia ha scelto un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale. La progettazione dell’interno della casa è stato affidato agli architetti, nonchè amici della stessa coppia, Filippo Fiora e Federico Sigali. Sarà un’abitazione molto spaziosa dove non mancherà certo la luce dal momento che è circondata da grandi finestroni.



Il prezzo? Non per tutte le tasche. Secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro.