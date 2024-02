Super vip sull’iconica passerella di alta moda a Milano, tutti senza parole. Un evento tra i più attesi di sempre e presenze che brillano sotto la luce dei flash e dei riflettori: i colpi di scena non possono che essere dovuti. La settimana della moda a Milano rappresenta un momento più unico che raro che si concluderà lunedì 26 febbraio alterando grandi firme sulla passerella e sotto gli occhi di tutti. Impossibile mancare anche per la super vip, disinvolta e acclamata non appena ha fatto la sua apparizione per sfilare davanti agli occhi sorpresi dei presenti.

Grande ospite vip sulla passerella della settimana della moda a Milano. Per la grande occasione tutti pronti a raggiungere Milano che con le firme di alta moda si riempe di creatività e di arte, di eleganza e di bellezza. Indovinate chi ha ben pensato di sfilare sulla passerella di Vivetta? Proprio una delle cantanti reduci dal festival della musica italiana.

Grande ospite vip sulla passerella della settimana della moda a Milano: la cantante sanremese conquista tutti

Dal palcoscenico di Sanremo 2024 alle passerelle di Milano Fashion Week ecco fare la sua apparizione, carismatica, sorridente e disinvolta proprio Angela Brambati de I Ricchi e Poveri. Non come spettatrice dunque, bensì come modella, Angela ha lasciato i presenti senza parole.

“Madre, icona, leggenda”, viene detto di Angela Brambati che effettivamente ha sorpreso il pubblico sfilando sulla passerella di Vivetta e conquistando i fan di ogni età. Merito anche del successo conseguito nel corso della 74esima edizione del festival sanremese? Non è da escludere, ma resta il fatto che Angela ha veramente tante qualità che decide di convidere con la sua schiera di fan.

Angela prendendosi pure la fashion week madre icona leggenda pic.twitter.com/qh2p2MgpGH — OPI | Yes, And? Remix era (@opiquellovero) February 23, 2024

E ovviamente il video del momento non poteva che essere diffuso sulle piattaforme social, attraendo commenti e congratulazioni. Così Angela, oltre ad aver fatto ballare e movimentato la platea del teatro Ariston di Sanremo, non poteva che essere accolta anche sulla passerella milanese tra applausi e complimenti.