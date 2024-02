Ricchi e Poveri, la confessione sulla pensione. La partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo del famoso gruppo italiano ha riscosso un grande successo. Nessuno si aspettava un ritorno così positivo. Ma d’altra parte, dopo la scomparsa di Franco Gatti che comunque aveva già lasciato il gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno continuato la carriera come duo.

Il brano presentato al Festival, “Non tutta la vita“, è diventato virale sui social facendo breccia non solo tra i fan, ma anche tra i più giovani. A 76 e 78 anni, Brambati e Sotgiu sono diventati dei fenomeni sui social media: “Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok – hanno detto nel corso di un’intervista a Il Messaggero – Ora siamo ovunque. Ci seguono anche i giovanissimi. E l’ironia che si vede è nostra: siamo fatti così”.

Le dichiarazioni dei Ricci e Poveri sulla pensione: “Ecco quanto prendiamo”

Il successo conquistato fa da benzina nel motore e loro non hanno nessuna intenzione di ritirarsi nonostante la lunga carriera: “Pensare al ritiro? Mai. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti”. Tra l’altro ci sarebbe anche un’altra motivazione a continuare. La loro pensione, infatti, ammonta a soli mille euro al mese: “Poco, rispetto a quanto abbiamo versato“.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i Paesi visitati e sempre il calore del pubblico li ha accolti. In particolare i Ricchi e Poveri vorrebbero tornare in Russia, ma per il momento non se ne parla: “Da quando c’è la guerra ci hanno invitato più volte ma non siamo mai andati. Amiamo i russi, ma andremo solo quando ci sarà la pace e dopo aver fatto un concerto prima a Kiev e poi a Mosca”.

In questi giorni ha fatto discutere l’annuncio di Sangiovanni sul suo stop temporaneo per problemi di stress: “Anche io ho avuto lo stesso problema – ha detto Angelo – che ho superato fermandomi e con l’aiuto dei miei compagni. Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi e a dirlo. È bravissimo e recupererà tutto”. Un augurio che ci sentiamo di condividere.

