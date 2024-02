Sanremo 2024, il trionfo arriva inaspettato. Ed è così che il pubblico di telespettatori italiani ha avuto modo di avere un ‘assaggio’ del festival più atteso dell’anno che terrà compagnia fino alla serata conclusiva che decreterà il nome del vincitore. Ma in attesa che arrivi quel momento, ecco tutti i dettagli del dopo festival. Riflettori accesi sul duo de Ricchi e Poveri, che hanno avuto la loro piccola grande soddisfazione.

Ricchi e Poveri, il risultato ha lasciato tutti senza parole. Assente Franco Gatti ma non per questo meno ‘forti’ nel fare arrivare la propria musica al pubblico, sia seduto in platea che sul divano di casa. Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno saputo conquistare il cuore dell’Ariston con il brano inizialmente stroncato da gran parte della stampa dopo le audizioni riservate ai giornalisti che anticipano la kermesse dell’Ariston.

Leggi anche: “Ce l’aveva con Sinner”. Sanremo 2024, la stoccata di Amadeus arriva dal palco





I Ricchi e Poveri, il risultato ha lasciato tutti senza parole: “Tutti a casa!”

Titolo del brano portato in gara “Ma non tutta la vita” che è riuscito ad arrivare al cuore dei presenti segnando una strepitosa rivincita. Il duo iconico ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico sconvolgendo in positivo la platea e uniti da un simbolico fiocco rosso che ha voluto sottintendere che niente e nessuno potrà mai dividerli.

Brano ricco di ritmo, coinvolgente, leggero ma non banale: Ricchi e Poveri rientrano tra i nome degli artisti big in gara che più di tutti hanno lasciato senza parole. E infatti su X siu leggono i commenti e si raccolgono i primi grandi successi: “Hanno completamente spaccato, mi hanno risvegliato a mezzanotte e mezza!”.

1️⃣8️⃣ | Ricchi e Poveri – ma non tutta la vita#Sanremo2024 pic.twitter.com/HhIUShlfyY — Italianizei (@italianizeisite) February 6, 2024

E ancora: “Ma la sala stampa non gli aveva dato tipo 1? Ma con quale audacia?”, “Tutti a casa!”, ha aggiunto un altro utente: “Hanno deciso di essere i più iconici di questo Sanremo”. La rivincita, se così può chiamarsi, è stata schiacciante e al di là del risultato per i due la gioia è comunque dietro l’angolo.