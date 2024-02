Sanremo 2024, la frecciatina di Amadeus a Sinner in diretta. Lo abbiamo raccontato, il famoso tennista ha declinato l’offerta del direttore artistico del Festival. Al suo posto ha fatto il suo ingresso all’Ariston Federica Brignone. La discesista ha accettato l’invito di Amadeus per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, diventando così la prima sciatrice a presenziare alla celebre kermesse musicale italiana.

“Devo ammettere che non ho ancora ben realizzato. All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica”, ha dichiarato all’Ansa l’atleta, terza nel ranking mondiale poco prima di salire sul palco dell’Ariston.





Un fuoriprogramma che Federica Brignone ha accettato con piacere: “La musica mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini”.

E ancora: “Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro”. Eppure proprio durante la sua ospitata, in molti hanno notato la battuta di Amadeus a Sinner. Federica Brignone infatti era ospite a Sanremo nonostante la piena stagione dello sci.

Amadeus ha invitato Federica Brignone dicendo che lei è affezionata a Sanremo, ci ho letto una stoccata a Sinner — Sara  (@sarakaos82) February 6, 2024

In cuor suo Amadeus non perdonerà mai Sinner #SANREMO2024 — Marco Esposito (@betman) February 6, 2024

Per questo Amadeus l’ha ringraziata così: “Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare”. In molti allora, hanno dedotto che il riferimento fosse nei confronti di Sinner che ha declinato l’invito di Amadeus. Altri, invece, hanno pensato che fosse semplicemente un modo per ringraziare Brignone per la sua presenza.

