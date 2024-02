“Non l’ha voluta salutare”. Sanremo 2024, polemica su Federica Brignone: doveva leggere un nome sul gobbo ma non l’ha fatto, svelati i motivi. Durante la prima serata del Festival di Sanremo, l’attenzione del pubblico è stata catturata da un inaspettato cambiamento nel discorso di Federica Brignone, famosa sciatrice. Sebbene il testo visualizzato sul gobbo elettronico prevedesse un saluto ad una sua collega, la campionessa ha eclissato.

Questo ha scatenato delle polemiche e delle interpretazioni maligne sui social, alimentate dalla nota competizione tra le due atlete. Tuttavia, Giulia Mancini, manager di Brignone, ha chiarito che l’omissione è stata dovuta esclusivamente a restrizioni di tempo imposte dalla programmazione televisiva, negando qualsiasi altra motivazione dietro l’accaduto: “Solo un problema di tempo”.





E ancora: “Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi”. Ma chi doveva salutare? Doveva infatti tenersi un pensiero a Sofia Goggia, collega e rivale sportiva recentemente infortunatasi. Brignone, che è apparsa sul palco con un casco da sci, non ha nemmeno potuto fare riferimento alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, come invece era previsto.

E durante la sua ospitata, in molti hanno notato anche un sottile frecciatina di Amadeus a Sinner, il campione di tennis. Federica Brignone infatti era ospite a Sanremo nonostante la piena stagione dello sci. Per questo Amadeus l’ha ringraziata così: “Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare”.

Avrei scommesso casa che la Brignone come prima cosa a Sanremo avrebbe dedicato qualche parola al grave,ennesimo infortunio di Sofia Goggia.E l’avrei persa. Colossale caduta di stile. E anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti. — Gianni Cerqueti (@GCerqueti) February 6, 2024

In molti allora, hanno dedotto che il riferimento fosse nei confronti di Sinner che ha declinato l’invito di Amadeus. Altri, invece, hanno pensato che fosse semplicemente un modo per ringraziare Brignone per la sua presenza. Chi può saperlo.

