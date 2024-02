Geolier debutterà a Sanremo 2024 la sera del 6 febbraio. Il rapper napoletano è stato il mattatore della scena musicale italiana del 2023 con l’album Il coraggio dei bambini certificato quattro volte disco di platino da FIMI/GfK Italia ed è al primo posto della classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify. Nato il 23 marzo 2000 nel quartiere di Secondigliano a Napoli, è stato influenzato dalla musica dei Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas e Rocco Hunt, che hanno contribuito a plasmare il suo stile musicale.

Geolier si presenta con la canzone interamente in napoletano, dal titolo “I P’me tu p’te“. Brano che ha ha incuriosito molti ma ha anche scatenato polemiche proprio sul fatto che la canzone sia interamente in dialetto e non italiano. Il brano, infatti, non seguirebbe i canonici crismi della lingua della famosa kermesse musicale.

Geolier, bufera sul cantante: a Sanremo 2024 con il jet privato

“Perchè la canzone è stata accettata? Il direttore artistico l’ha accettata (Amadeus stesso, ndr.), ho scritto il regolamento, o meglio cambiato qualcosa”, ha detto il conduttore di Sanremo 2024. “Conosco Geolier e la sua forza, c’è un movimento nuovo di rapper napoletani davvero bravi, non è più un movimento di napoletani per Napoli, bensì di napoletani per l’Italia: da nord a sud non esiste un ragazzo che non conosca i brani di Geolier e tanti altri rapper napoletani. Ho una moglie napoletana, quindi io capisco e comprendo il napoletano, per me è fondamentale sentir cantare il napoletano”.

Dopo la polemica sulla lingua della canzone, Geolier è nuovamente finito al centro della polemica per una foto che ha pubblicato sui social. L’artista si è fatto immortalare a bordo di un aereo privato. “Sto a Sanrem” la didascalia della foto che in breve tempo ha scatenato aspre critiche. Perché usare un jet privato per fare la tratta Napoli-Sanremo e generare emissioni di carbonio?

Proprio per questo motivo Geolier ha cancellato il post, ma ormai molti lo avevano visto e in alcuni casi anche salvato e ovviamente ripostato sui social. Il rapper è solo l’ultimo di un lungo elenco di vip che, anche all’estero, sono stati aspramente rimproverati per aver usato un jet privato per percorrere delle brevi tratte.