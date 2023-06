Volano accuse contro Can Yaman. Il divo turco ha partecipato recentemente ad un evento e qualcuno che era presente ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano sul comportamento non proprio da lord inglese da parte dell’attore. La star di “Viola come il mare” si era già reso protagonista di alcuni sfoghi con i quali si era scagliato contro chi invade la sua privacy, fan compresi. Certo è che ogni sua relazione viene passata ai raggi X.

Dopo essere stato insieme a Diletta Leotta, una storia che per molti è stata solo una gran montatura commerciale, ecco Can Yaman al fianco della semisconosciuta Giorgia Colombo. I due sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti molto intimi per le vie di Milano. Non si sa bene se la frequentazione sia recente o meno: c’è infatti chi è pronto a scommettere che Can e Giorgia si vedano da dicembre scorso. Fatto sta che adesso l’attore è finito al centro delle polemiche per quanto avvenuto durante il Festival del cinema e della tv di Benevento.

Can Yaman e le accuse dei fan: cosa è successo

Can Yaman era al Festival di Benevento per ritirare un premio per l’interpretazione dell’ispettore capo della polizia Francesco Demir nella serie “Viola come il mare”. La fiction, trasmessa su Canale 5, è stata vista da milioni di spettatori, superando il 22% di share e venendo quindi riconfermata per una nuova stagione le cui riprese sono previste proprio per questi giorni. A fronte di tanto successo, però, a quanto pare il bell’attore turco non si sarebbe comportato come i suoi numerosi fan si aspettavano, tutt’altro.

Secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano da parte di un addetto ai lavori pare che Can Yaman non sia stato molto accogliente nei confronti dei suoi fan. A riguardo ci sono anche alcuni video che in poco tempo sono diventati virali, uno ve lo postiamo qua sotto. Ebbene effettivamente l’attore appare piuttosto contrariato e, dopo essere stato spinto e strattonato dalla folla, reagisce malamente in maniera un po’ troppo rude.

“Can Yaman è stato un gran maleducato – afferma l’autore della segnalazione – presuntuoso e arrogante sia con le persone che con gli organizzatori”. La stessa persona poi aggiunge: “Un vero cafone senza sensibilità“. Non solo. L’esperta di gossip Deianira a cui è arrivata la segnalazione ha spiegato di aver ricevuto diverse testimonianze in tal senso e dunque crede a questa versione dei fatti. Davvero una brutta immagine per un attore che proprio in questo periodo è sempre più sulla cresta dell’onda…

