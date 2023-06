Chi è la nuova fidanzata di Can Yaman? Proprio così, il famoso e amatissimo attore turco non è più single e dopo l’esperienza fallimentare con Diletta Leotta ora sembra aver ritrovato l’amore. E attenzione, perché anche questa volta l’attore di “Viola come il mare“ sembra aver perso la testa per un’italiana. Ma chi è? Beh, stavolta sappiamo persino il nome. Can Yaman si è innamorato di un’italiana che si chiama Giorgia Colombo. Ma attenzione, perché di lei si sa poco e niente visto che non fa parte del mondo dello showbiz.

Tuttavia da quel poco che è merso si sa che Giorgia Colombo è nata il 16 agosto a Milano e che ha un buon seguito sui social. A parte questo niente più. A divulgare la notizia alcuni magazine rosa, ma sopratutto dal diretto interessato. I due poi sarebbero stati intravisti tra le vie di Milano in atteggiamenti molto intimi. E chi dice che si tratta di una sbandata recente, qualcuno afferma il contrario: sembra infatti che Can Yaman e Giorgia Colombo si stiano frequentando ben da dicembre 2022.





Eppure, se non fosse vero, l’attore turco sarebbe il primo a smentire. Come dimenticare quella volta che i giornali lo davano tra le braccia della bella Demet Ozdemir o con la collega di Viola come il mare, Francesca Chillemi. Quando accadde Can Yaman fecce di tutto per dimostrare che erano solo delle bufale. E adesso? Niente di nuovo sul fronte occidentale: nessuna smentita, solo un clamoroso silenzio (assenzo?).

In questo periodo Can Yaman è in tournèe con il suo “Break the wall tour“, un sistema che cerca di aiutare i giovani a superare i problemi psichici sorti come conseguenza dello scoppio della pandemia da Covid 19. Ma non è finita, perché per la gioia delle fan italiane, l’attore turco a luglio tornerà a Palermo per iniziare le riprese della seconda stagione della fiction di Canale 5, “Viola come il mare“.

Dopo tutte le sue storie, la prima con Aceyla Topaloglu, con la quale ha recitato insieme nella soap turca Inadina Ask, dal 2015 al 2016. Quella con Bestemsu Ozdemir, con la quale è stato per otto mesi e infine con Diletta Leotta, ora Can Yaman sembra aver messo le idee a posto con Giorgia.

