Non si fermano le segnalazioni su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia nata al GF Vip sembra essere fortemente a rischio, infatti si parla ormai di una crisi che starebbero attraversando da tempo. E l’ultimo gesto che lei ha fatto nei confronti del partner sta facendo preoccupare tutti i fan. Un vero e proprio sfregio da parte dell’influencer italo-persiana, la quale potrebbe aver fatto tutto di proposito proprio per far capire che le cose tra i due non vadano bene.

Solamente pochi giorni fa gli ammiratori di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si erano tranquillizzati perché pare che fosse rientrato il momento peggiore. Una segnalazione aveva fatto sapere ad Amedeo Venza: “Visto che date voce alle stalker di Pier, puoi dare voce anche a quelle sane? Giulia ieri e oggi indossa tutti i regali che le ha fatto Pier, indossa anche felpe e giacche di lui”. Ma veniamo all’attualità.

Leggi anche: “Guardate Giulia, ora è tutto chiaro”. Crisi con Pierpaolo Pretelli, l’ultima segnalazione





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’ultimo sfregio di lei

Nessuno si aspettava che si potesse arrivare alla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma purtroppo le premesse e gli indizi anche di queste ultime ore non fanno sperare per il meglio. Nonostante i due diretti interessati proseguano la loro vita tranquillamente, sebbene senza che ci siano immagini di coppia, le voci continuano a travolgerli. E prima o poi dovranno rompere il silenzio, anche alla luce di quest’ultimo gesto della donna.

I fan si sono resi conto che alcuni giorni fa Pretelli ha pubblicato una sua immagine, mentre indossava solamente un accappatoio. Lo scatto era bellissimo e in bianco e nero e Giulia aveva subito messo mi piace perché gradiva quella istantanea del fidanzato. Peccato, però, che gli utenti hanno successivamente notato che lei gli ha tolto il like e quindi sarebbe un’ulteriore conferma che il loro rapporto sia ormai ai ferri corti, se non proprio ai titoli di coda.

Nella giornata di domenica 4 giugno Giulia Salemi ha inoltre fatto impazzire tutti con la pubblicazione di alcune sue foto mozzafiato. Si è immortalata in bikini, mentre si trovava in Sicilia e precisamente sull’isola di Pantelleria.