Sono giorni intensi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da ormai diverso tempo si vocifera della possibilità che siano in crisi profonda e che stiano per lasciarsi definitivamente. Sono tante le segnalazioni che sono uscite sul conto della coppia e le ultime due sono arrivate poche ore fa. E sono decisamente contrastanti tra di loro, visto che da una parte allarmano ancora di più mentre dall’altra aprirebbe ad uno scenario completamente differente.

Su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era intervenuta anche la mamma di lei, Fariba Tehrani: “Mi sembra poco rispettoso – scrive la mamma di Giulia Salemi – che persone che hanno trovato il mio numero tramite lavoro o acquisti di beneficenza continuino a scrivermi oppure a chiamarmi insistentemente!!! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlare male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuove segnalazioni

I primi a parlare di un momento molto difficile vissuto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano stati i giornalisti del sito Dagospia. In queste ore è invece stato l’influencer Amedeo Venza a fornire degli aggiornamenti sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La prima segnalazione non è stata confortante: “Pierpaolo ha pubblicato delle storie facendo un adv per la Disney e dietro si vedeva un letto, che ho subito riconosciuto perché qualche settimana fa cercavo una camera d’hotel su Milano e avevo notato questa stanza per il letto”.

Poi è stato aggiunto: “Si tratta di un hotel di Milano e credo che lui non stia più dormendo nella casa sua e di Giuly a Milano, ma sia andato a dormire in hotel”. Venza ha commentato: “Secondo me stava sponsorizzando anche l’hotel, poi oggi è a Barcellona, quindi…”. E l’altro messaggio di un utente è stato invece rassicurante: “Visto che date voce alle stalker di Pier, puoi dare voce anche a quelle sane? Giulia ieri e oggi indossa tutti i regali che le ha fatto Pier, indossa anche felpe e giacche di lui“.

Quindi, sarebbe così smentita la possibilità che si stiano per dire addio per sempre. Ovviamente si aspettano anche dichiarazioni ufficiali di Giulia e Pierpaolo, che possano spegnere definitivamente queste voci.