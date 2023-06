Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, interviene la mamma di lei Fariba Tehrani. La coppia nata dentro la Casa del Grande Fratello Vip, quinta edizione, sembra davvero scoppiata. È una notizia davvero triste per i numerosi fan che entrambi sono riusciti a conquistare nel corso degli ultimi anni. Un amore nato, come tutti quelli dentro un reality, con tanti dubbi e perplessità. Poi, però, i due hanno costruito un legame forte, ben al di là del luccichio dei riflettori. Ma qualcosa s’è rotto.

Come confermato recentemente anche dall’esperto Alessandro Rosica “la situazione sembra molto difficile“. A quanto pare Pierpaolo Pretelli non sarebbe pronto a metter su famiglia con Giulia Salemi “dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco”. Ricordiamo che lo showman ha avuto un figlio, Leonardo, dall’ex Ariadna Romero. C’era chi parlava di una crisi ‘finta’, costruita a tavolino solo per attirare attenzione mediatica. Ora a parlare è Fariba Tehrani, mamma di Giulia.

Parla Fariba e tutti notano un particolare

Nelle ultime ore Fariba Tehrani ha pubbliato una story sul suo profilo Instagram in cui se la prende con tutti quelli che a suo dire stanno invadendo la privacy della sua famiglia. “Mi sembra poco rispettoso – scrive la mamma di Giulia Salemi – che persone che hanno trovato il mio numero tramite lavoro o acquisti di beneficenza continuino a scrivermi oppure a chiamarmi insistemente!!! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlare male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete!”.

“Chi ti ama veramente non invade! – dice ancora Fariba Tehrani – Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero. Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari???”. La mamma di Giulia è davvero fuori dai gangheri: “Tanto di cappello che sono una persona educata e non vi ho mandato a quel paese”.

“Per fortuna – conclude Fariba – che sono soltanto una trentina di persone, perché il resto di fandom sono davvero persone speciali e rispettose”. Quello che in tanti hanno notato è che non c’è assolutamente nulla sulle voci di rottura tra Giulia e Pierpaolo. Soprattutto non c’è una smentita. Anzi, quel ‘momenti incasinati’ sembra lì proprio a confermare la crisi. Dopo essere giunta giovanissima in Italia Fariba Tehrani è diventata famosa partecipando a diversi programmi come Pomeriggio 5, Pechino Express con la figlia e l’Isola dei Famosi.

“Si sono lasciati”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la notizia peggiore: “Lui l’hanno visto…”