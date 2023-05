“Perché sono in crisi nera”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fuori il motivo: “Molti ci rimarranno male”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si sono lasciati. O meglio, così dicono perché nessuno dei due in realtà ha confermato le voci ma pare che la coppia dei Prelemi stia vivendo un momento complicato. Non sarebbe la prima volta: proprio durante lo scorso GF Vip ne aveva parlato anche Alfonso Signorini. Poi, anche grazie al sostegno del conduttore che è grande amico di entrambi, erano riusciti a superare la crisi.

Ma torniamo a oggi. Già Dagospia aveva rivelato nei giorni scorsi che Pierpaolo Pretelli viene già considerato come l’ex di Giulia Salemi. Ora ci si mette Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha svelato un nuovo retroscena sul suo profilo Instagram Investigatoresocial. Ai suoi fan aveva promesso degli sviluppi e poco fa, tra le Storie, fa sapere che i Prelemi avevano riprovato ad andare avanti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il motivo della crisi

“Ci stanno riprovando”, dice l’esperto di gossip che però aggiunge anche come per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oggi “la situazione sembra molto difficile”. Pare che tra le cause di questa brutta crisi ci sia il “poco rispetto”. Rosica dice anche di essere dalla parte di Giulia, ma definisce Pier come “un ragazzo strabiliante e simpatico”.

Poi il retroscena proprio sui di lui: pare che non sia pronto a costruire una famiglia con Giulia Salemi “dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco”. Ricordiamo che prima dell’influencer, l’ex concorrente del GF Vip 5 stava insieme ad Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio Leonardo.

Recentemente il bimbo ha anche accompagnato negli Usa i Prelemi. Con Giulia Salemi ha sempre avuto un bellissimo rapporto e le foto insieme a Miami ne sono l’ennesima dimostrazione. Ora non resta che aspettare un annuncio da parte dei diretti interessati.