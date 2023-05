Giulia Salemi è volata a Miami con il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, e il figlio di lui. Solo pochi giorni fa è esplosa una polemica per un suo presunto forfait a Ciao Darwin. Al suo posto è subentrata improvvisamente Soleil Stasi, ma in rete non si parlava d’altro che dei motivi di questo improvviso cambio di protagonista nel programma di Paolo Bonolis. La decisione ha scatenato molte discussioni sui social e i fan di Giulia hanno subito puntato il dito contro Sonia Bruganelli, che avrebbe un debole per Soleil.

Qui il colpo di scena: la moglie di Paolo Bonolis nonché produttrice di Ciao Darwin ha fatto intendere su Instagram che sarebbe stata Giulia Salemi stessa a dare buca, ma i motivi dietro questa decisione non sono noti. In ogni caso, la nuova edizione dellos how dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5 e in una delle puntate ci sarà la sfida tra i “Lavoratori” e gli “influencer” guidati appunto da Soleil.

Giulia Salemi, decisione drastica in vacanza con Pierpaolo Pretelli

Altro motivo per cui il nome di Giulia Salemi è sulla bocca di tutti riguarda il prossimo GF Vip. Dopo il ruolo di ‘bastarda con il tablet’, come si definiva, potrebbe avvenire il salto sulla poltrona di opinionista. E a quanto dicono le ultime indiscrezioni in pole position ci sarebbe proprio lei al posto di Sonia Bruganelli.

Come detto niente di certo. Al momento l’influencer ed ex concorrente del GF Vip è negli Usa, a Miami per la precisione, dove si gode mare e sole con il suo compagno e il figlio di lui, come mostrato più e più volte su Instagram. Ma nelle ultime ore ha preso una decisione drastica: ha chiuso il profilo passando dalla modalità pubblica a quella privata.

Addio aggiornamenti per chi non le chiede l’amicizia. Non è però la prima volta che l’influencer ricorre a questo metodo. Era già successo in passato, quando aveva reso privato il suo account per via di commenti sconvenienti e insulti. Stavolta non è data da sapere la motivazione ma sicuramente questa scelta improvvisa ha incuriosito e insospettito i fan.