Giulia Salemi è stata una delle sorprese della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Nikita Pelizon. Durante il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer ed ex vippona del GF Vip 3 e 5 (edizione in cui ha conosciuto il fidanzato Pierpaolo Pretelli), ha vestito i panni della voce dei social, ruolo molto apprezzato dal pubblico da casa e ovviamente dei social. Per lei si parla già di un ruolo da opinionista per la prossima edizione del reality show, ma al momento è ancora tutto in forse.

L’edizione numero otto del Grande Fratello Vip vedrà di nuovo Alfonso Signorini nella veste di conduttore e Orietta Berti in quello da opinionista. “La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”, si legge su Novella 2000.

Giulia Salemi fatta fuori da Ciao Darwin, per i fan c’è lo zampino di Sonia Bruganelli

Secondo indiscrezioni Giulia Salemi potrebbe essere la nuova opinionista del GF Vip 8. La voce è circolata insistentemente dopo un commento di Alfonso Signorini a un post dell’influencer: “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (e non solo di ricordi…)“. In queste ore molti si sono chiesti invece il perché dell’assenza di Giulia Salemi da Ciao Darwin.

Giulia Salemi avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione di Paolo Bonolis come capo delle “influencer” e gareggiare contro i “Lavoratori” capitanati da Cristina Quaranta, tornata a lavorare come cameriera, dopo l’ultima esperienza al GFVip. Alla fine, però, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata sostituita da Soleil Sorge. Ci sarà stato lo zampino di Sonia Bruganelli, produttrice della trasmissione? La moglie di Bonolis ha sempre avuto un debole per la Sorge e per questo motivo tutti hanno pensato che proprop lei avesse deciso il cambio.

“Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire la Salemi con una qualunque Soleil, dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”, ha detto una follower della Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha voluto chiarire il motivo dell’assenza di Giulia Salemi da Ciao Darwin: “Non ho sostituito io Giulia, ma è accaduto l’esatto contrario”. Secondo The Pipol tv l’influencer avrebbe declinato per partecipare alla festa di compleanno di Alfonso Signorini.

“E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac di chi non sa valorizzare la parola rispetto. Bastava semplicemente dire la verità : ‘Preferisco vedere gli ex gieffini con il mio Pier’. E amen”, scrive la pagina Instagram.