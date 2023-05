Mamma di un ex concorrente parteciperà al prossimo GF Vip? Nel reality di Alfonso Signorini si sono formate tante coppie e legami di amicizia importanti, ma quale rapporto è più stretto di quello familiare? Ecco allora che fratelli, sorelle, mamme e papà dei vipponi nel corso degli anni non hanno perso occasione per dire la loro e intervenire magari in studio oppure tramite i social.

Ormai il GF Vip 7 è finito da un pezzo, ma i fan continuano a seguire le vicende dei vari Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e tutti gli altri. Non solo. Già sono usciti i primi rumors sui probabili concorrenti della prossima edizione: si parla dell’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, poi di Brenda Asnicar, la popolare Antonella de Il mondo di Patty. Ma potrebbe esserci anche l’ex Isola dei Famosi e UeD Luca Daffrè e pure l’influencer e modella Taylor Mega. Nonché si è parlato di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

La voce su Emanuela Fuin, mamma di Guendalina e Edoardo Tavassi

Tra i personaggi più amati – ma anche contestati – dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Edoardo Tavassi. In più di un’occasione la sorella Guendalina, volto noto della tv per aver partecipato, tra gli altri, a Pomeriggio 5, Grande Fratello e Isola dei Famosi, è intervenuta prendendo le difese del fratello. Anche la mamma Emanuela Fuin si è distinta, cuore di mamma, per non aver risparmiato critiche anche aspre a chi osava mettere i bastoni tra le ruote al suo Edo. Ora c’è un’indiscrezione clamorosa sul suo conto.

Guendalina Tavassi ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata da parte di autori tv che lei conosce bene. Ma la chiamata non era per lei, bensì per la mamma Emanuela Fuin. Proprio nella mattinata di oggi, martedì 2 maggio, qualcuno della produzione di un famoso reality ha contattato Guendalina. Lei stessa ha poi scherzato, nelle sue story Instagram, sul fatto che adesso dovrà pure accompagnare la madre per scegliere il vestito da indossare per l’incontro con gli autori.

Adesso sono in tanti a ipotizzare la partecipazione di Emanuela Fuin, mamma di Guendalina e Edoardo Tavassi, alla prossima edizione del GF Vip, la numero 8 per l’esattezza. C’è però anche un’altra possibilità. Ovvero che siano stati i produttori dell’Isola dei Famosi a contattare casa Tavassi. Anche se il reality condotto da Ilary Blasi è già iniziato, Emanuela Fuin potrebbe essere una delle prossime concorrenti. Anche perché nel giro di pochi giorni due vip, Nathaly Caldonazzo e Claudia Motta, hanno dovuto abbandonare l’isola per accertamenti dopo aver avuto dei problemi di salute.

