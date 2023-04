Bomba sul GF Vip 8, infatti un grande ritorno è previsto nella prossima edizione del programma, dove Alfonso Signorini è riconfermato alla guida del reality show. Il settimo appuntamento è stato vinto da Nikita Pelizon e ora è già caccia ai nomi di coloro che saranno reclusi nella casa più spiata d’Italia, a partire dal prossimo mese di settembre. Intanto, abbiamo già saputo di una notizia molto importante relativa ad uno dei volti che farà parte della trasmissione di Canale 5.

Oltre a scoprire chi ci sarà al GF Vip 8, col clamoroso ritorno che sta già facendo discutere dato che stando alle prime anticipazioni otterrà un cachet di ben 10mila euro a puntata, nelle ultime ore occhi puntati sugli ex gieffini Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. I due hanno dato vita ad uno spettacolare show sui social network, infatti c’è stata finalmente la loro reunion e hanno cominciato a ballare sulle note del trend, che ha reso celebre in rete l’ex di Soleil Sorge.

GF Vip 8, grande ritorno: “Guadagnerà 10mila euro a puntata”

Dunque, al GF Vip 8 vedremo un grandissimo ritorno come confermato dal sito Dagospia e soprattutto dal giornalista Giuseppe Candela, che ha deciso di scrivere un articolo in merito. Inoltre, questa protagonista che sarà nella trasmissione Mediaset dovrebbe anche essere artefice di ben due spettacoli televisivi sulla stessa emittente. Un momento importantissimo per la sua già eccellente carriera professionale, che potrebbe arricchirsi di queste altre fondamentali novità.

Questo quanto scritto da Dagospia: “A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

Orietta Berti è stata scelta l’anno scorso da Signorini come opinionista e ha condiviso l’esperienza, fino allo scorso 3 aprile, con Sonia Bruganelli. Nel 2022 era anche stata ospite fissa del Festival di Sanremo e ora sarebbe pronta a fiondarsi verso il GF Vip 8.