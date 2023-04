Alfonso Signorini è già al lavoro per la nuova edizione del GF Vip, e qualche informazione già sta trapelando. Ha raccontato tutto durante una delle sue dirette instagram mentre continuano le chiacchiere sulla vittoria di Nikita Pelizon durante l’ultima edizione. Una vittoria che “è arrivata solo per una questione d’ immagine. Mediaset doveva ripulirsi per il marcio di questa edizione. Oriana e tavassi i veri protagonisti e vincitori, ma avendo esagerato in qualche occasione non li avrebbero mai fatto vincere”.



“Tutto studiato a tavolino da autori, conduttore e piani alti. Gli spartani erano più del 70% i conti non tornano. Un consiglio state lontani dai social, alcuni si stanno bruciando da soli con dipendenza social, la vita vera è fuori non sui social, disintossicatevi”. E ancora: “Complimenti a Tavassi a Oriana a Micol a Luca, che hanno portato se stessi, simpatici, ironici, divertenti, non si sono mai tirati indietro, hanno detto sempre la loro, non si sono risparmiati, forse alcune volte un po’ duri e troppo diretti”.

GF Vip, Alfonso Signorini: “Stiamo lavorando alla nuova edizione”



“Per un pubblico che vuole vedere sempre le vittime e cercano carnefici, ma va bene così, perché comunque nel bene e nel male si è sempre criticati, ma almeno, voi siete stati voi stessi”. Non ancora chiuso il dibattito sul GF Vip 7 Alfonso Signorini, come detto, prepara una nuova edizione. Riporta Biccy.it come sia tornato a rispondere alle domande dei follower tramite l’apposito box di Instagram.



Fra curiosità personali (che vi risparmio, dato che non credo che vi interessi dove farà la sua prossima festa o quel è stato il suo ultimo libro letto), il conduttore del Grande Fratello Vip ha risposto anche a due frecciatine oltre che ad una serie di domande. Il concetto che Signorini non dice? “Prima che qualcuno straparli è meglio che sia io a dirvelo”. “Perché sei così simpatico su IG e insopportabile quando conduci il GF?”, gli ha chiesto un lettore. “Non lo so. Se è questo l’effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso”.



E ancora: “La prossima edizione del GF spero sia fatta di persone comuni e non sia tu il conduttore, grazie!”. “Riferirò a chi di dovere, prego!”, ha risposto. “Spero che da ora in poi il GF non duri più di 3-4 mesi per preservare la salute mentale dei concorrenti”gli hanno scritto. “E anche la mia” ha concluso lui. “Sono vere le voci di un prossimo GF senza vip?”. “Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati”.