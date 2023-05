Cacciata da un supermercato perché mezza nuda, si scaglia e accusa l’azienda di bullismo. È l’assurda storia di una famosa influencer e modella seguitissima sui social, che ha ‘ben’ pensato di farsi scattare quaalche foto sexy mentre andava al supermercato e faceva la spesa. Peccato per lei, Kerolay Chaves, 21 anni, che lo staff, visto l’outfit indossato, un paio di mini shorts e una micro canottiera senza reggiseno, l’ha cacciata. “Trovo assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo perché ci vestiamo come vogliamo. La verità è che subiamo tutto questo perché siamo troppo sexy, non può che essere”, ha detto la modella.

Kerolay Chaves è stata fotografata mentre spingeva un carrello nella corsia dei biscotti mentre indossava pantaloncini di jeans a vita alta e sgambatissimi sul retro, delle infradito e top corto bianco attillato. La giovane ha affermato di essere stata “vittima di bullismo”.

Leggi anche: “Non fate come mio figlio”. 16enne sfigurato dopo la challenge su TikTok, ha ustioni sul 75% del corpo





Kerolay Chaves cacciata dal supermercato perché mezza nuda

La modella di Onlyfans Kerolay Chaves ha detto ai suoi 435.000 fan di Instagram: “Sono appena arrivata dal supermercato e sono stata vittima di bullismo per aver indossato ‘vestiti troppo corti. Alcune persone mi hanno guardato con pregiudizio, altri mi hanno maledetto e alla fine sono stata cacciata dal supermercato. Penso che sia assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo perché ci vestiamo come vogliamo”.

Kerolay Chaves, star di OnlyFans conosciuta e apprezzata soprattutto dai feticisti dei piedi e per il suo lato b prominente, ha accusato lo staff del supermercato di bullismo e ha accattato anche chi l’ha criticata. In molti hanno commentato il suo post, ma tra tanti fan ci sono stati commenti critici nei suoi confronti: “Non c’è bisogno di andare in un supermercato vestita così”, “Stai mettendo in imbarazzo le persone che sono lì con i bambini”.

Come detto, Kerolay Chaves è famosa per le sue foto dei piedi. In una recente intervista aveva raccontato: “Ricevo molte richieste di foto dei miei piedi, tanti messaggi su Instagram al giorno. Inizialmente ero un po’ spaventata, poi l’ho trovata una richiesta curiosa e ho capito che è semplicemente un fetish”. Oggi è tornata alla ribalta a causa delle sue foto al supermercato. Foto che, come detto, hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica.