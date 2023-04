Corpo ustionato, le foto dopo challenge. La vicenda si riferisce a quanto è accaduto a un ragazzo di appena 16 anni che dopo la challenge lanciata su Tik Tok si è ritrovato con ustioni sparse per il 75% su tutto il suo corpo. Una delle tante ‘sfide’ lanciate per puro gioco che però di trasforma in un vero e proprio dramma: in seguito alle ustioni riportate il ragazzo è “irriconoscibile”. A raccontare la drammatica vicenda nel dettaglio, i familiari del 16enne che dopo aver sentito un boato si sono ritrovati davanti a uno scenario che non avrebebro mai potuto immaginare.

Mason Dark ustionato. La drammatica storia riguarda un ragazzo di appena 16 anni del Wake Forest, nella Carolina del Nord. Holli Dark, mamma del 16enne, ha detto a WRAL che suo figlio ad oggi “è irriconoscibile” a causa delle ustioni riportate sul 75% del suo corpo, volto incluso: “Si è buttato in uno stagno per spegnere le fiamme. Il rischio di infezione dall’acqua è alto, oltre ad avere ustioni di 2° e 3° grado”, viene riportato su GoFundMe dove la famiglia ha lanciato una raccolta fondi per poter provvedere a tutte le spese mediche necessarie da affrontare.

Leggi anche: Bimba di 5 anni trovata in un sacco, l’orrore in casa. Fermato un 16enne: i dettagli choc





Mason Dark ustionato: il drammatico appello della madre. Cosa è successo al ragazzo di appena 16 anni

“Mio figlio Mason, ha bisogno delle vostre preghiere. Il 75% del suo corpo è ustionato. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 aprile 2023. Si è tuffato in un fiume per spegnere le fiamme. Il rischio di infezione dall’acqua del fiume è alto, oltre ad avere ustioni di 2° e 3° grado. Siamo grati di essere all’UNC Burn Center di Chapel Hill. È uno dei migliori della nazione. Mason ha una lunga strada davanti a sé. Per favore prega per la sua guarigione. Ha un dolore incredibile ed è sedato. Il primo di molti interventi chirurgici sarà mercoledì 26 aprile”.

Purtroppo Mason ha preso parte alla Firespray, ovvero una challenge su TikTok che chiama i partecipanti a versare una vernice spray su un foglio per poi accendere la fuoco. Una vera e propria sfida dall’alto grado di pericolosità i cui risultati sono imprevedibili, come si può evincere proprio dal dramma che ha toccato da vicino il ragazzo. Da quanto si apprende, la bomboletta spray è letteralmente scoppiata tra le mani dell’adolescente che dopo l’incidente è stato prontamente trasportato in ospedale per poi essere ricoverato d’urgenza presso il centro ustionati dell’UNC.

“Mason è un sedicenne molto attivo. Gioca a calcio per il suo liceo e in estate corre in pista per un club locale. Ha un lavoro che gli piace. Non vede l’ora di prendere la patente. Vi ringraziamo per le vostre preghiere e il vostro sostegno”, ha aggiunto nel suo appello la mamma di Mason. Mason si è dunque sottoposto al “primo di molti interventi chirurgici”. Infatti da quanto si apprende, il ragazzo sarà costretto a restare in ospedale per almeno sei mesi, e questo senza escludere l’ipotesi che le condizioni di salute possano andare incontro a un peggioramento.