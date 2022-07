“Aspetta una bambino”. Arriva la spifferata sulla famosa cantante italiana: il regalo più bello

Il gossip sembra sicuro: Bianca Atzei sarebbe incinta. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo. Scriveva: “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”.



“Perché è facile far vedere soprattutto sui social i grandi sorrisi e la felicità, come se andasse sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. Abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. So cosa si prova ad affrontare questo dolore, posso solo essere vicina a tutti coloro che hanno passato una cosa simile”.





Bianca Atzei sarebbe incinta, la notizia dopo 2 anni di amore con Stefano Corti

“Forse raccontarlo è come liberarsi di un qualcosa di cui non hai colpe e per cui non provare vergogna. Bisogna andare avanti, tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma. Torno a sorridere”. Ora Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti aspetterebbero il primo figlio. A dare la notizia è il sito Pipol. (Leggi anche “Affare fatto”. Bomba GF Vip 7, firmano tre nomi grossi: Alfonso Signorini scatenato)



“Dopo due anni e mezzo di relazione, Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti aspettano un figlio. Pipol svela in anteprima questa lieta notizia che la coppia ha condiviso a Ibiza con gli amici più intimi. La coppia da tempo cercava di ‘allargare’ la famiglia (Stefano ha un figlio da una precedente relazione, ndr) e adesso il loro sogno si è avverato. Noi, tifiamo per loro. Auguri”.

Oggi dunque Bianca Atzei sembrerebbe aver coronato il suo sogno. A lei dunque, e naturalmente anche al suo compagno, vanno i nostri più sinceri auguri. Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme dal 2019. Galeotto è stato un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Tra una canzone e l’altra i due – presenti tra il pubblico – hanno iniziato a lanciarsi sguardi complici.

