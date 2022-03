“Per me questa storia finisce qui – ha detto a Verissimo parlando di Biagio D’Anelli – Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero. Volevo stare con la mia famiglia dopo tutto quanto vissuto e chiamarlo in disparte”.





Biagio D’Anelli, la foto prova che con Miriana è finita

“Io la mia decisione l’ho presa, ne ho parlato qui per rispetto tuo. Non ne voglio mai più parlare. Per me è una nuova vita. Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare”, ha aggiunto Miriana sempre a proposito di Biagio D’Anelli.

Anche lui, in una recente puntata di Pomeriggio 5, ha parlato di fine, chiusura netta: “Adesso di lei non voglio più parlare e basta davvero. Ok sì l’ha chiusa prima lei ma va benissimo così sono onesto. Se sono stato mollato? Meglio così guardate”, le sue parole. Erano poi uscite delle foto che facevano pensare a una nuova vita dopo Miriana, ma lui aveva negato.

“Se mi sono già consolato dopo Miriana Trevisan? Le foto che avete visto durante la mia serata non dimostrano nulla. Ero a fare il dj e tante ragazze stavano ballando accanto a me, non significa niente”. Ora però è lo stesso Biagio D’Anelli a confermare di aver voltato pagina. O così vuole far credere: tra le Storie si è mostrato mentre era a letto con un’altra donna. Non è data da sapere la sua indentità, ma lo scatto è bastato per far parlare tutti.

Biagio D’Anelli accusa Miriana Trevisan dopo il GF Vip: “Ho le prove che ha mentito”