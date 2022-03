Finito il GF Vip 6 il pubblico si aspettava di rivedere Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli insieme, felici e complici come erano dentro la Casa. Ma uscita la showgirl, la doccia fredda: non torneranno mai insieme. In questi ultimi giorni sono entrambi stati molto chiari, in tv come sui giornali. Soprattutto lei in verità, che a Verissimo ha detto di aver chiuso definitivamente con l’opinionista.

Biagio D’Anelli, che spesso parla di Miriana Trevisan a Pomeriggio Cinque, ha sì accettato la sua decisione ma nello studio di Barbara D’Urso l’ha anche accusata di aver mentito mettendo in mezzo Nicola Pisu, l’ex concorrente con cui lei aveva avuto, diciamo così, una simpatia nella Casa.

Miriana Trevisan, il nuovo attacco di Biagio D’Anelli

Il pubblico ricorderà bene il racconto di Biagio D’Anelli a caldo: fuori dal GF Vip 6 aveva subito chiesto il suo numero di telefono ma Miriana Trevisan lo aveva “liquidato” dicendogli di scrivere al suo agente. Eppure, sostiene sempre l’opinionista, mesi fa avrebbe lasciato il suo numero di telefono a Nicola Pisu. “Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino”, ha detto a Pomeriggio Cinque.





“Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana Trevisan”, ha continuato Biagio D’Anelli.

E infine: “Adesso di lei non voglio più parlare e basta davvero. Ok sì l’ha chiusa prima lei ma va benissimo così sono onesto. Se sono stato mollato? Meglio così guardate. Dopo che subisco queste cose e vedo certe interviste, allora preferisco sia andata così e sia tutto chiuso. […] Se mi sono già consolato dopo Miriana Trevisan? Le foto che avete visto durante la mia serata non dimostrano nulla. Ero a fare il dj e tante ragazze stavano ballando accanto a me, non significa niente”.