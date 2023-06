Belen Rodriguez è reduce da una mini vacanza a Ponza con tutta la famiglia. Con lei Stefano De Martino, il figlio avuto da lui Santiago e la figlia nata dall’amore con Antonino Spinalbese Luna Marì. Le immagini, ovviamente pubblicate sui social, hanno spazzato via in un solo colpo le voci che volevano in crisi la coppia d’oro del gossip italiano. Soprattutto un selfie spiritoso, anche perché era tempo che non condividevano foto insieme. I like e i commenti non si contano. Anche Giulia Salemi, tra i tanti amici vip, ha lasciato un bel cuore rosso sotto al post.

E poi commenti estasiati dei fan come “Rappresentate la vita vera, l’amore resiste ed è il più vero di tutti”, “Siete bellissimi”, “Troppo belli insieme”, “Siete l’invidia del mondo”, “Meravigliosi, l’amore vero può fare ogni cosa”, “Non pensate alla cattiveria della gente”. Ma dopo tanti complimenti, un mare di critiche. Gli hater si sono scatenati sotto l’ultimissimo post di Belen Rodriguez. Questa volta però Stefano De Martino non c’entra: negli scatti l’argentina è da sola ed è stata la caption a far nascere l’ennesima polemica social.

Leggi anche: “Cosa c’è dietro il suo addio”. Belen via da Mediaset, Fabrizio Corona sa: tutta la verità





Belen Rodriguez, l’errore le costa caro: pioggia di critiche

Insulti anche pesanti per aver fatto un piccolo errore di grammatica sotto al post Instagram. Si sa, Belen Rodriguez è argentina, anche se da tanti anni qui da noi. E infatti parla molto bene l’italiano, ma evidentemente a scriverlo ha ancora qualche lacuna. E l’ultimo errore non gliel’hanno perdonato: si è scatenato l’inferno per una ‘g’ di troppo.

La showgirl e conduttrice si mostra in diversi scatti tra le strade di Milano mentre aspetta di andare dal dentista e sotto scrive “Disaggio” anziché “disagio”. Insomma, come anticipato ha aggiunto una ‘g’ di troppo ma questo le è costato un’ondata di odio tra i commenti. Come “Che disagio avere i milioni e non saper parlare”.

E ancora: “Comunque leggere un bel libro ti apre la mente”, “Disaggio e cultura in mano”. Come sempre molti fan l’hanno difesa dagli hater. La reazione di Belen Rodriguez? Nonostante le critiche, ha deciso di non modificare il testo della sua caption per correggere l’errore. Che infatti è ancora lì, nero su bianco.