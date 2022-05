Una notizia meravigliosa è arrivata in queste ore e a darla sono stati i diretti interessati. Tra loro c’è un amore incredibile e i due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ hanno voluto condividere la loro gioia personale a tutti i follower con foto emblematiche, che rappresentano un’altra svolta nella loro vita privata. Stiamo parlando di Beatrice Valli e Marco Fantini, seguitissimi sui rispettivi profili Instagram, infatti praticamente in modo quotidiano informano i seguaci su ciò che avviene nella coppia.

A proposito di Beatrice Valli e Marco Fantini, qualche settimana fa lei era al parco con la loro ultimogenita, Azzurra, che ha poco più di un anno quando, anche se la dinamica non è chiara, si è infatti provocata una brutta ferita sotto al mento dopo essere caduta con la bici senza pedali che è solita usare. “Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male – ha spiegato l’influencer – la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento che le procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale”.





Beatrice Valli e Marco Fantini mostrano la loro nuova casa

Come ricorda il sito ‘Today’, Beatrice Valli e Marco Fantini sono seguiti da 4 milioni di utenti e hanno sempre raccontato tutto della loro vita intima. Insieme hanno concepito due figlie, che si chiamano Bianca e Azzurra. Adesso, sul social network di lei, sono apparse bellissime foto che li ritraggono nella loro nuova dimora. La decisione di recarsi in questa nuova casa è stata presa prima di convolare a nozze, infatti tra meno di un mese, 24 giorni per la precisione, la coppia vip salirà all’altare per dirsi sì per sempre.

Questo il post scritto da Beatrice Valli, che si è mostrata insieme a Marco Fantini: “Credo tanto nei segnali, quelli forti, inaspettati e casuali 💙 Ieri per la prima volta siamo entrati nel cantiere di casa nostra.

Proprio nella stanza da letto mia e di marchini qualcuno ha disegnato un cuore azzurro 💙, incredibile! Come se già sapesse che li ci saremo stati noi! Sará un segnale? Io ci credo, ho sempre sognato e creduto a tutto quello che appariva in un momento qualsiasi facendo però sperare a un qualcosa di davvero significativo per me! A voi è mai capitato?…”.

I follower hanno commentato così il post: “Vedo cuori ovunque, dicono che siano gli angeli che vengono a trovarci”, “Sì, credo nell’impossibile, nella magia e soprattutto ho fede”, “Mamma mia che casa”, “Mi fate venire la pelle d’oca, anch’io credo nei segni inaspettati”, “Comprendo alla perfezione l’emozione, perché casa non è solo luogo, ma un sentimento forte”.

“Si è aperta il mento”. L’ex UeD subito in ospedale con la figlia più piccola