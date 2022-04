Attimi di paura e subito in ospedale: l’ex protagonista di UeD si è precipitata dopo essersi resa conto che la figlia si era fatta male e necessitava di essere vista dai medici. “Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso”, ha spiegato sui social.

Lei è Beatrice Valli, che è mamma di Alessandro, Bianca e Azzurra, queste ultime due nate dall’amore sbocciato a UeD con Marco Fantini. Tra le Storie di Instagram, dove è seguita da 3 milioni di persone, si mostra visibilmente provata mentre racconta cosa è accaduto poche ore prima al parco.





Beatrice Valli in ospedale per la figlia Azzurra

Certamente una giornata da dimenticare per Beatrice Valli e Marco Fantini. Nel pomeriggio di martedì era al parco con la loro ultimogenita, Azzurra, che ha poco più di un anno quando, anche se la dinamica non è chiara, si è infatti provocata una brutta ferita sotto al mento dopo essere caduta con la bici senza pedali che è solita usare.

“Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male – ha spiegato l’influencer – la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento che le procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale e avendo questa ferita profonda le hanno applicato una polvere che facesse smettere il sanguinamento e quando il chirurgo si è liberato le hanno applicato la colla per chiudere il tagli e dei punti fatti a cerotto”.

“Ora la dobbiamo tenere monitorata ma se la cosa non migliora metteranno i punti quelli tradizionali”, ha continuato Beatrice Valli, che dopo averlo fatto in ospedale al rientro a casa ha fotografato la piccola Azzurra con il cerotto al mento. A poche ore dall’incidente la piccola sembra stare già meglio, anche se andranno fatti altri controlli.

