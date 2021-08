Finalmente! E qui è proprio il caso di dirlo. Parliamo di Marco Fantini e Beatrice Valli che dopo un periodo nero, per tutti, ora possono annunciare la loro novità. La coppia di Uomini e Donne è pronta per convolare a nozze. In realtà il matrimonio doveva celebrarsi già nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni piano. Adesso i due ex concorrenti di Uomini e Donne hanno svelato la nuova data in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia.

Marco e Beatrice, che tutti ricorderanno al Trono Classico, si sposeranno a maggio 2022. Per scaramanzia i diretti interessati hanno preferito non comunicare la data vera e propria ma limitarsi a svelare il mese. Beatrice Valli ha assicurato che farà il possibile per organizzare una cerimonia coinvolgente con amici e famigliari. A quasi un anno dal matrimonio l’influencer sa già che tipo di abito indosserà: gigantesco, con uno strascico lunghissimo.

La bellissima Beatrice Valli ha raccontato di aver preso spunto da quello della madre, alla quale è molto legata. “Quando rivedo le sue foto in abito da sposa mi emoziono”, ha spiegato. Oltre al matrimonio Beatrice Valli sta lavorando anche ad un nuovo lavoro stimolante e coinvolgente. A settembre l’ex star di Uomini e Donne lancerà il suo marchio d’abbigliamento per bambini al quale ha dato il nome di Whatevs.





Che poi pensate, si tratta di una collezione disegnata personalmente dalla giovane, dallo stile semplice. Un sogno che si realizza per Beatrice Valli, che ha sempre desiderato affermarsi come stilista: “Vorrei poter creare ancora cose nuove e aiutare le persone che mi seguono a credere in loro stesse e dare loro messaggi di allegria, rispetto e amore per la famiglia”.

Per chi non lo sapesse, Beatrice Valli, è un’influencer. Proprio a riguardo ha svelato alcuni segreti del suo lavoro. La futura moglie di Marco Fantini ha ammesso che quando ha iniziato faceva tutto da sola mentre ora ha un team che la segue e la sostiene. Beatrice ci ha inoltre tenuto a precisare che questo mestiere è un lavoro come un altro.