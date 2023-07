Barbara D’Urso, la foto fa discutere. La conduttrice continua a restare al centro della scena e ad attirare di sè tutte le attenzioni dei fan. Come ormai è noto il destino professionale di Barbara è tutto da rivisitare e in attesa di scoprire verso quali sponde approdare, torna al centro del mirino la vita privata della conduttrice. Basta anche solo una foto per scatenare la pioggia di critiche. E Barbara questo lo sa bene. Nelle ultime ore i fan avrebbero avuto da ridire in merito a uno scatto. I commenti? Inevitabili come sempre.

Critiche sulla foto di Barbara D’Urso. La conduttrice continua conservare un sorriso sincero e tanta energia, eppure per alcuni questo non basta e anzi diventa bersaglio di critiche. La foto pubblicata nelle ultime ore è sexy, e tra cuoricini e complimenti c’è stato anche chi ha girato il dito nella piaga. Immagini, dunque, che hanno fatto discutere.

Critiche sulla foto di Barbara D’Urso, il dettaglio e le frecciatine: “Magari a 65 anni anche no”

Nello specifico, Barbara D’urso avrebbe sfoggiato un outfit fresco mostrando anche le gambe. Per alcuni utenti però il gesto non ha dato i risultati sperati e c’è chi ha sottolineato che la conduttrice non ha più l’età giusta per certe cose. “Ma perché noi donne, dopo tante battaglie per l’emancipazione femminile dobbiamo pubblicare post con sempre qualcosa di fuori solo per farci guardare ? Ma il cervello serve ? Scusate ma questa è regressione non emancipazione!”, ha sottolineato qualcuno.

E c’è anche chi è riuscito a collegare il video e le immagini con una frecciatina in merito al terremoto Mediaset e alla decisione dei vertici di allontanare la conduttrice dal timone di Pomeriggio Cinque. Queste le parole a riguardo: “Pier Silvio aspettasse il padre x cacciarla fuori. peccato una vera conduttrice televisiva”. E ancora: “Sempre con le cosce di fuori, ma perché”, “Ora fa vedere le gambe e tutto passa”, “Si capisce subito quanta natura c’è in tale scatto”, “Magari a 65 anni gli short dì jeans anche no“.

Ma per tornare alla situazione lavorativa, di recente il duro attacco è venuto anche da Selvaggia Lucarelli sulle colonne di Libero Quotidiano: “Quando Barbara d’Urso dice, in questi giorni, che il trash in Mediaset non lo fa solo lei, ha anche ragione. Quello che le sfugge però è la differenza tra il trash variopinto, popolato da personaggi naïf, rumorosi, sopra le righe e sotto la terza media e quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali”.