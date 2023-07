Non c’è pace per Barbara D’Urso, dopo la rottura turbinosa con Mediaset sembra faticare a trovare una nuova collocazione. Sulla sua pagina social, intanto, il pubblico si divide tra chi non ha gradito i metodi utilizzati da Mediaset e chi, invece, sottolinea (in certi casi non troppo carinamente) che Barbara abbia fatto il suo tempo. “Mi dispiace molto per @barbaracarmelitadurso, molto amata dagli italiani, volto chiave dell’intrattenimento per tanti anni a Mediaset”.

E ancora: “Mi spiace aiutava un sacco di persone. Si batteva per gli animali e per le telecamere negli asili e case anziani Può non piacere ma tutto quello odio non L ho mai capito. È sempre stata sensibile ad ogni tematica, dolce e autentica, con gli animali in particolare, cambierà molto Mediaset senza Barbara, praticamente sarà una noia continua”.





Barbara D’Urso, no di Amadeus per il Festival di Sanremo

E c’è chi la attacca: “Col cuore finalmente sono finiti i pomeriggi trash con Luxuria Federico fashion style la moglie di Sallusti e chi più ne aveva ne metteva”. Lei, da parte sua, aveva attaccato Mediaset duramente. “Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata ‘troia’, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami troia?”.

“Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione. Ho cominciato a pensare che forse a Mediaset non ero più gradita. Pongo il dubbio a Lucio Presta, che nel frattempo si occupa professionalmente di me e con cui mi confronto: ‘Se non mi vogliono più bene, vado via’.

Barbara era data vicina al Festival di Sanremo. Dagospia oggi fa sapere che Barbarella non andrà al Festival di Sanremo 2024. Infatti, pare che attualmente non sia nei piani di Amadeus avere al suo fianco la d’Urso. “Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’”. Fuori, insomma, anche da lì.