Barbara D’Urso, la notizia di oggi è una vera ‘bomba’. La conduttrice lontana dalla Mediaset: manca infatti poco tempo alla scadenza del contratto per Pomeriggio Cinque a Mediaset. Una vera e propria doccia fredda per i fan che tra non molto, dunque, non potranno più godere della trasmissione timonata da anni dalla conduttrice più amata e seguita di sempre. Ma quali orizzonti lavorativi attendono Barbarella? Tra un’indiscrezione e l’altra, oggi la notizia che tutti aspettavano.

Barbara D’Urso passa alla Rai? Eccola la notizia del giorno. I fan continuano a domandarsi se i rapporti tra la conduttrice e Mediaset siano davvero giunti al capolinea. Se molti sperano che i vertici Mediaset possano avanzare a Barbara D’Urso una proposta momentanea, per altri la situazione appare più chiara: per la conduttrice potrebbero aprirsi nuove e ben diverse possibilità lavorative.

Barbara D’Urso passa alla Rai? L’indiscrezione è una vera e propria ‘bomba’

Ma procediamo con ordine. Secondo quanto affermato dal proprietario Urbano Cairo, La7 non ha alcuna intenzione di puntare su Barbara D’Urso nella prossima stagione tv. Queste le sue parole, riprese dal sito Biccy: “Abbiamo un’identità molto precisa che stiamo rafforzando sempre più. Myrta Merlino ha lasciato La7 e L’Aria Che Tira dopo 12 anni. Aveva l’esigenza di fare qualcosa di diverso che non quelle due ore e mezza di mattino, che gli pesavano un po’. Barbara D’Urso è una grande professionista, ma non abbiamo mai preso contatti con lei“.

Nelle ultime ore si è dunque prospettata un’ulteriore ipotesi, ovvero che Barbara D’urso possa passare ‘corteggiata’ proprio dalla Rai. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Francesco Fredella. Trattasi nello specifico di un’ospitata nella prima puntata di Domenica In. “Barbara d’Urso, sicuramente, non rimarrà senza tv. Fa parte della sua vita da sempre. C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la d’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia?”.

E sempre su Il Tempo si apprende: “Sarebbe un colpo al cuore per Canale5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la d’Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio5″. Solo ipotesi al momento quindi non rimane che attendere ulteriori novità in merito.