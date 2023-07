Niente da fare per Barbara D’Urso, questo periodo per lei è davvero negativo dal punto di vista professionale e l’ultima notizia sul suo futuro è tutt’altro che rassicurante. Come sapete, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di toglierle la conduzione di Pomeriggio Cinque e tra qualche mese il suo contratto con Mediaset scadrà definitivamente. Intenzioni di rinnovo non ce ne sarebbero, quindi da dicembre resterebbe a casa.

Ma negli ultimi giorni era uscita fuori un’indiscrezione molto suggestiva su Barbara D’Urso e il suo futuro. Ma ora è emersa una verità totalmente differente e soprattutto ufficiale, che spegne i desideri di milioni di telespettatori. Nonostante i rumor molto forti, non c’è ancora alcuna certezza sul domani lavorativo di Carmelita. Chissà se Mediaset le farà comunque una proposta momentanea o se resterà senza programmi. Vediamo intanto cosa è accaduto stavolta.

Barbara D’Urso, futuro sempre più incerto: arriva un altro no

Non bastava quindi la decisione dell’amministratore delegato di Mediaset a renderla non tranquilla, adesso Barbara D’Urso ha scoperto anche un’altra notizia sul suo futuro. Probabilmente avrebbe sperato in quella telefonata per rilanciarsi alla grande in un’altra emittente, invece non è andata affatto così. Sono giunte dichiarazioni ufficiali durante la presentazione dei palinsesti e il nome di Barbarella è stato smentito una volta per tutte.

Secondo quanto affermato dal proprietario Urbano Cairo, La7 non ha alcuna intenzione di puntare su Barbara D’Urso nella prossima stagione tv. Queste le sue parole, riprese dal sito Biccy: “Abbiamo un’identità molto precisa che stiamo rafforzando sempre più. Myrta Merlino ha lasciato La7 e L’Aria Che Tira dopo 12 anni. Aveva l’esigenza di fare qualcosa di diverso che non quelle due ore e mezza di mattino, che gli pesavano un po’. Barbara D’Urso è una grande professionista, ma non abbiamo mai preso contatti con lei“.

Intanto, nella giornata del 10 luglio e anche in quella odierna, 11 luglio, Barbara D’Urso ha deciso di concedersi totale relax pubblicando su Instagram immagini e video del mare. Se n’è andata in spiaggia per mettersi alle spalle ogni tipo di stress. Per il futuro ci sarà tempo per pensarci.