Sono stati davvero in tanti a commentare la rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset, ma adesso ad intervenire è stato sicuramente uno dei più attesi, ovvero il suo rivale Alberto Matano. I due si sono confrontati a distanza con Pomeriggio Cinque e La vita in diretta per molto tempo, ma ora non vedremo più questa battaglia televisiva. Al posto di Carmelita ci sarà Myrta Merlino e lui ha voluto dire la sua anche su colei che sostituirà l’ex conduttrice del programma di Canale 5.

Dopo la fine dell’idillio tra Barbara D’Urso e Mediaset, Alberto Matano non poteva certamente non dire la sua. Nel corso della sua intervista a Super Guida Tv ha però parlato anche di altro, tra cui del suo futuro: “Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vedere giorno per giorno quello che succede, la prospettiva di adesso è di rifare La vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so, ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.

Barbara D’Urso e la rottura con Mediaset, parla Alberto Matano

Prima di dirvi cosa ha riferito su Barbara D’Urso e Mediaset, Alberto Matano ha aggiunto su di lui: “Di salti ne ho fatti tanti, ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa”. Ma si è anche soffermato su Myrta Merlino, spendendo per lei parole positive: “Lei è una collega e un’amica, nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

Ma è parlando di Barbara D’Urso che in un certo senso è stata fatta una frecciatina da Matano, infatti a Super Guida Tv ha esclamato: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico“. Quindi, come ha anche voluto ricostruire Gossip e Tv, le sue affermazioni sono chiare: Mediaset avrebbe preso spunto da La vita in diretta per provare ad ottenere dei risultati migliori.

E ora non resta che aspettare settembre per capire se Alberto Matano riuscirà lo stesso a prevalere su Canale 5 o se Myrta Merlino sarà in grado di avvicinarsi ai numeri de La vita in diretta e, chissà, sarà abile a superare anche Rai1.