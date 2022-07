Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto. Dopo un anno di trasmissioni e dirette, è arrivato il momento per Carmelita di meritato riposo. L’ultima vacanza risale tra dicembre e gennaio per le vacanze di Natale (sostituita da Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti). Barbarona infatti, dopo la chiusura di Domenica Live e Live non è la d’Urso, ha condotto La pupa e il secchione show, che ha visto la vittoria di Maria Laura ed Edoardo.

Ora però, finalmente, è il momento delle ferie. A rivelarlo è lei stessa sui social: su Instagram la conduttrice partenopea ha detto: “Io sono in uno posto super pazzesco, super segreto che non posso ancora dirvi, ma che presto vi svelerò”. Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto: nessuno sa dove sia e la location resta un mistero. La donna si è limitata infatti a mostrare solo la sua cena, immortalando i piatti sulla sua tavola.

Età, peso, altezza: tutte le cifre di Barbara D’Urso. Dagli esordi alle cene nella villa di Arcore, i segreti e gli amori perduti della signora dei salotti televisivi





Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto: cosa sta succedendo?

Sui social ha mostrato tutte le portate della sua cena e ha ammesso: “Oggi sono in fissa con il cibo”. Ma cosa bolle in pentola per la D’Urso? Nessuno lo sa con certezza, ma se aleggia un milione di mistero, un motivo dovrà pure esserci. Qualcuno sui social vocifera che si stia pensando a un nuovo programma tutto per la regina dei salotti Mediaset: è un viaggio di lavoro quindi? In questi giorni tra l’altro è appena emerso che nella prossima stagione televisiva non ci sarà il ritorno de La pupa e il secchione show.

C’è da dire che le voci su una cancellazione del reality erano circolate già nelle scorse settimane, ma la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-23 ha confermato la notizia. Tuttavia la super Barbara D’Urso non si è certo data per vinta e ha deciso di godersi ancora di più questa estate 2022. Tra l’altro, proprio ieri Barbara D’Urso ha festeggiato però un nuovo traguardo sui social, raggiungendo i tre milioni di followers su Instagram.

Sì, avete letto bene: 3 milioni. Per lei è stata un’emozione davvero molto importante, tant’è in una storia la donna ha detto ai suoi fan: “E siete tre milioni! Tre milioni di cuori”. In tanti però notano proprio quel curioso particolare: Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto. Nessuno sa ancora cosa ci stia nascondendo Carmelita, ma lo scopriremo presto.

“Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso