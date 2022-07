Barbara D’Urso si sta godendo alcuni giorni vacanza in attesa di riprendere a lavorare per gli impegni televisivi che l’attendono da settembre. La conduttrice sarà ancora una volta tra le protagoniste delle reti Mediaset. Nei mesi scorsi era stata al centro di voci che la volevano fuori dall’azienda alla scadenza del suo contratto, il prossimo dicembre. Poi è intervenuto Pier Silvio Berlusconi e ha spazzato via ogni dubbio.

“Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”. Di recente è stata a Fiuggi e ha fatto una serie di controlli nell’ottica della prevenzione. Come spesso accade ha raccontato tutto sui suoi profili social.





Barbara D’Urso corsa, video sui social e critiche dai follower

“Quindi ecco le dimissioni” ha raccontato la conduttrice napoletana, per rivolgersi poi al suo medico chiedendo di svelare a tutti che le analisi sono andate bene: “Visto che mi avete fatto un check up completo, perché la prevenzione è fondamentale, Prof. dica che è tutto perfetto, mai visto alla mia età, alla mia tenera età di 18 anni”. Questa la battuta di Barbara D’Urso che in questo modo ha voluto rasserenare tutti sottolineando di essere in ottima forma e che la sua salute è di ferro.

In un video pubblicato da Barbara su Instagram, si vede la conduttrice correre su una strada costeggiata da cipressi. La conduttrice, in rigorosa tenuta sportiva, si trova a Capalbio, e nel video la si vede impegnata in una corsa inquadrata da diverse angolazioni, persino dall’alto, con una ripresa che somiglia a quella effettuata dai droni. “Una corsa rigenerante al tramonto per concludere la giornata con uno sprint di energia, sempre col cuore” ha scritto Barbara D’Urso.

Immediatamente sono arrivati diversi utenti a commentare il video, alcuni non si sono fatti sfuggire i piccoli particolari sul montaggio del video. Dall’uso dello slow motion alle inquadrature strette sul seno. “Ci sono sempre i cipressi, in su e in giù, mi sa che… non hai corso tanto, addirittura scomodare un drone per una ripresa di sì e no 10 sec mi pare un tantinello esagerato”, “Cosa usa, i droni?”, “Tutta scena, avrà corso 10 metri il tempo del video”, “Per fare 50 secondi di ripresa sai che fatica” hanno commentato alcuni utenti.