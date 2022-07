Barbara D’Urso resta a Mediaset: la conferma è arrivata in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv. La conduttrice nei mesi scorsi era stata al centro di voci che la volevano fuori dall’azienda alla scadenza del suo contratto, il prossimo dicembre. Poi è intervenuto Pier Silvio Berlusconi e ha spazzato via ogni dubbio: “Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”.

In questi giorni Barbara D’Urso sta ricaricando le batterie in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà al timone di Pomeriggio 5. Nei giorni scorsi aveva svelato di essere in un posto pazzesco, ma non ha voluto rivelare la meta delle sue vacanze. E nelle ultime ore è stata lei stessa a rompere il silenzio e ha svelare dove è stata: “Mi sono regalata un paio di giorni di relax. Ma soprattutto ho fatto check up completo perché la prevenzione è importante”.





Barbara D’Urso controlli clinici prima di ritornare in tv

Barbara D’Urso è stata infatti alle terme di Fiuggi e proprio nella città del Lazio ha deciso di sottoporsi a un controllo generale in attesa di tornare a settembre a Pomeriggio 5. La calda estate della conduttrice è appena iniziata e sicuramente regalerà ai suoi numerosissimi followers, arrivati di recente a 3 milioni, altre immagini mozzafiato delle sue vacanze tra mare e natura. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ci ha anche tenuto a tranquillizzare tutti, svelando come sono andate le analisi effettuate.

“Quindi ecco le dimissioni” ha raccontato la conduttrice napoletana, per rivolgersi poi al suo medico chiedendo di svelare a tutti che le analisi sono andate bene: “Visto che mi avete fatto un check up completo, perché la prevenzione è fondamentale, Prof. dica che è tutto perfetto, mai visto alla mia età, alla mia tenera età di 18 anni”. Questa la battuta di Barbara D’Urso che in questo modo ha voluto rasserenare tutti sottolineando di essere in ottima forma e che la sua salute è di ferro.

Nel frattempo Barbara d’Urso è tornata a Roma per le audizioni dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze. Il 14 febbraio a Milano infatti debutterà nelle vesti di protagonista e in questi giorni si stanno svolgendo i casting per ultimare la rosa degli attori. Sui social infatti la stacanovista di casa Mediaset ha raccontato: “Facciamo con Chiara Noschese le audizioni agli attori per alcuni ruoli di Taxi a due piazze”.

