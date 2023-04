Aurora Ramazzotti è diventata mamma di Cesare Augusto, il suo primo figlio ha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delle foto inedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se gli occhi sono adesso puntati su Eros Ramazzotti e sulla sua nuova fidanzata.

Aurora Ramazzotti da quando è mamma ha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote. Infatti, si è vociferato che non abbia ancora potuto vedere dal vivo il neonato e l’ultimo fatto emerso in queste ore andrebbe proprio in questa direzione. I paparazzi del settimanale di gossip Chi sono stati comunque più che bravi a immortalare una bellissima scena con la famiglia riunita all’uscita della clinica dove il bambino è venuto alla luce.

Aurora Ramazzotti, i regali al figlio: ” Ha più scarpe di me”

La nascita di Cesare Augusto ha creato molta curiosità nei fan della figlia di Michelle ed Eros. La notizia della gravidanza anticipata dal settimanale Chi, diretta da Alfonso Signorini che poi ha chiesto pubblicamene scusa per aver spoilerato la notizia della gravidanza quando i tre mesi non erano ancora passati, a permesso di seguire quasi fin dall’inizi il percorso di Aurora Ramazzotti.

La scorsa settimana il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è venuto alla luce e molti fan della coppia hanno inviato dei regali per il bimbo. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha ricevuto tantissimi regali per il figlio appena nato e ovviamente, con la sua solita ironia, ha commentato i tantissimi regali arrivati a casa per il piccolo appena arrivato.

Tra i regali arrivat a casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per Cesare Augusto, dei completini sportivi, body con ricami personalizzati, magliette e calzini. Ma non potevano mancare le scarpine. Un paio addirittura in coordinato con quelle della mamma. Due paia di scarpette Nike color tuschese che la neo mamma commentato con la frase ‘‘Matchy’‘ e che sono state molto apprezzate dalla coppia. Aurora Ramazzotti ha ringrazia tutti e con ironia sottolinea come il figlio abbia già più scarpe di lei.