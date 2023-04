Lo abbiamo raccontato spesso, in questi ultimi tempi Aurora Ramazzotti è diventata madre per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è la felice mia di Cesare, il bimbo avuto col compagno storico Goffredo Cerza. Chiaramente è grande festa in famiglia, dove tutti sono super felici del nuovo arrivato. Tutti tranne uno. Ci arriviamo, nel frattempo però è giusto chiarire giusto un paio di passaggi precedenti. Aurora ha partorito lo scorso 30 marzo, nella clinica svizzera Sant’Anna. Cesare è nato lì e poco dopo la meravigliosa nonna, Michelle Hunziker, ha scritto sui social quello che resterà negli annali: “Best friends forever”, publicando la foto del pugno chiuso del bimbo contro quello del padre.

Amici per sempre quindi. Nonna Michelle da allora è al settimo cielo per il nuovo arrivato in famiglia. “Ho sempre sognato un maschietto e finalmente ne è arrivato uno. E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita”, ha confessato la bella conduttrice tv ai suoi fan di Instagram.

Aurora Ramazzotti, quel triste dettaglio che notano tutti

Michelle ha detto, sempre tramite le solite stories, anche come a casa sua, da settimane, fosse pronta una cameretta per Cesare, con tanto di culla e fasciatoio. Dello stesso avviso anche nonno Eros Ramazzotti che è andato letteralmente fuori di testa dalla felicità per l’arrivo del nuovo piccolo che porta il suo cognome. Insomma tutti felici a condividere l’esperienza coi fan e suoi social. Tutti tranne uno: Tomaso Trussardi.

L’ex marito di Michelle Hunziker infatti, non ha scritto o detto nulla a riguardo. Un silenzio che chiaramente hanno notato tutti, anche i meno esperti di gossip e social. E in molti chiaramente si stanno chiedendo il motivo. Come è noto Michelle e Tomaso dopo un periodo di crisi nera sembravano essersi ritrovati alla fine del 2022.

E naturalmente non sappiamo se l’uomo si sarà congratulato con Aurora privatamente (come sicuramente sarà). Fatto sta che molti fan hanno storto un po’ il naso per questo silenzio assordante via social. Per Oggi ad esempio: “con Tomaso è sceso il gelo”, scrive la rivista. Ma è davvero così? E che colpa avrebbe Aurora nel caso? Staremo a vedere.

