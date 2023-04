Aurora Ramazzotti figlio, finalmente a casa. La neo mamma e il neo papà, Goffredo Cerza, hanno lasciato la clinica in Svizzera con il piccolo Cesare Augusto, la stessa dove sono nate sia lei che Michelle Hunziker, e ora sono pronti a iniziare un nuovo, bellissimo capitolo della loro vita. La 26enne aveva detto di volersi prendere una pausa dai social ma nelle scorse ore è tornata ad aggiornare i fan.

Un po’ per tranquillizzarli sul suo stato di salute, un po’ per ringraziarli dell’ondata di amore ricevuto in questi ultimi giorni, Aurora Ramazzotti ha condiviso con i follower alcuni momenti di questa nuova quotidianità scandita da pannolini e poppate. E pianti, ma di gioia. Ha anche mostrato anche la prima foto di Cesare, pur mantenendo la privacy.

Leggi anche: “Tutto di nascosto in clinica”. Aurora Ramazzotti, notizia a sorpresa sul figlio Cesare Augusto





Aurora Ramazzotti figlio, le prime foto a casa

Tra le ultime Stories Aurora Ramazzotti ha pubblicato la prima foto del bambino, pur nascondendone il volto. Nello scatto il piccolo indossa un amore di completino composto da una magliettina decorata con delle piccole stelle e pantaloni con l’iconica stampa vichy. Anche lei si è fatta vedere.

“Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look sei giorni post partum – ha esordito Aurora – Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa tanta cacca. È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento. È un’esperienza davvero intensa”.

“Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello. Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto”, ha concluso Aurora Ramazzotti nelle Instagram Stories dove ha mostrato anche l’incontro del suo gatto con il seggiolino del figlio Cesare.