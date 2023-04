Importante notizia su Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare Augusto. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato delle prime foto, pubblicate dal settimanale Chi, che hanno ripreso la neo mamma in compagnia del piccolo, di Goffredo Cerza, dei genitori di lui e di Tommaso Zorzi subito dopo che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros era uscita dalla clinica. Ma ora è stato aggiunto un dettaglio in più, infatti in Svizzera si è materializzato un evento emozionante che ha sorpreso tutti i fan.

Non era stato annunciato da nessuno della famiglia di Aurora Ramazzotti e di Goffredo, ma il figlio Cesare Augusto è già stato protagonista di qualcosa di veramente toccante. A darne comunicazione in anteprima è stato il Corriere del Ticino, il quale è sceso nei particolari svelando che questo avvenimento ha avuto luogo esattamente la domenica delle Palme, ovvero il 2 aprile scorso. E ancora una volta a far discutere è stata la mancata presenza del nonno Eros Ramazzotti, che non avrebbe ancora incontrato il nipotino.

Aurora Ramazzotti, cosa ha fatto al figlio Cesare Augusto

Eros è stato impegnato con i suoi concerti e quindi non è stato possibile vedere di persona il nipotino. Aurora Ramazzotti è follemente innamorata del figlio Cesare Augusto, infatti lei e Goffredo sono super contenti di essere diventati genitori. Ma ora si è scoperto che nel territorio svizzero la famiglia al completo, fatta eccezione sempre per il cantante, ha partecipato ad una cerimonia tutt’altro che sfarzosa ma che è stata fondamentale. Un rito al quale ci tenevano tutti particolarmente.

Il Corriere del Ticino ha raccontato che Aurora, Goffredo e le loro rispettive famiglie hanno preso parte il 2 aprile al battesimo del neonato Cesare Augusto, che è stato celebrato nella cappella della clinica svizzera Sant’Anna. Il sacerdote che ha officiato il rito è stato Don Felice. Poi la neo mamma è stata dimessa dalla struttura sanitaria e ha fatto ritorno in Italia e precisamente a Milano. Infatti, ha già postato sui social alcune immagini della culla del bimbo, che ha potuto già incontrare l’amato gatto di Aurora.

Aurora Ramazzotti ha mostrato la culla con dentro Cesare Augusto, posizionata su una piccola scala, e sotto il gatto. E l’influencer ha finto una dichiarazione del felino: “Ma cos’è questa puzza di latte?”. Staremo a vedere se le foto del battesimo saranno diffuse in futuro.