Importante novità per Aurora Ramazzotti, più che felice per essere diventata mamma per la prima volta nella sua vita. La nascita del figlio Cesare Augusto ha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delle foto inedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se gli occhi sono adesso puntati su Eros Ramazzotti.

Infatti, sappiamo che Aurora Ramazzotti da quando è mamma ha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo partner. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote, ma c’è chi vuole saperne di più. Infatti, si è vociferato che non abbia ancora potuto vedere dal vivo il neonato e l’ultimo fatto emerso in queste ore andrebbe proprio in questa direzione. I paparazzi del settimanale di gossip sono stati comunque più che bravi a immortalare una bellissima scena.

Aurora Ramazzotti mamma, le nuove foto inedite dopo il parto

Il settimanale Chi è stato in grado di riprendere un momento felicissimo per la famiglia e gli amici di Aurora Ramazzotti. La neo mamma è stata fotografata proprio dopo le dimissioni dalla clinica in Svizzera, dove ha partorito il piccolo Cesare Augusto. Insieme a lei ovviamente Goffredo, ma anche altre persone importanti nella sua vita. Non poteva certamente mancare mamma Michelle, ma anche sua nonna Ineke, da qualche giorno diventata bisnonna. C’erano anche la madre e il padre di Cerza, Francesca e Fabio.

Negli scatti pubblicati sulla rivista abbiamo potuto vedere anche l’amico di Aurora, Tommaso Zorzi. Il grande assente era Eros Ramazzotti, che potrebbe conoscere suo nipote nei prossimi giorni. Erano inevitabilmente tutti sorridenti, pronti a tornare nella città di Milano. Sono saliti a bordo di un’auto e si sono messi in viaggio, direzione Lombardia. Tutti i fan sono rimasti molto soddisfatti per queste inedite immagini, che sono una gioia pura. Ora, ribadiamo, si aspetta solamente la foto di Cesare con Eros.

Da notare anche la forma smagliante di Aurora, che non sembra essere reduce da una dura gravidanza. Ma i sacrifici sono stati immediatamente ripagati, infatti la felicità per aver accolto il figlio nella loro vita e casa è difficile anche da riportare a parole.