Pochi giorni fa il lieto evento: è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Un annuncio arrivato a sorpresa, seppure la notizia era attesa in questi giorni e che ha riempito di gioia i cuori di tutti, da quelli ovviamente dei neo genitori e dei neo nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma anche dei tantissimi fan che hanno seguito passo passo questa gravidanza.

Inevitabilmente dopo il primo post in cui Aurora Ramazzotti ha svelato il nome del piccolo la curiosità del pubblico è cresciuta a dismisura. Ma dovrà pazientare perché ha deciso di prendersi un po’ di tempo per dedicarsi al suo piccolo e dunque lasciare da parte per un po’ la vita social.

Aurora Ramazzotti figlio, la sorpresa di papà Goffredo Cerza

Poco fa la figlia di Eros e Michelle ha infatti confessato ai follower di vivere un periodo magico con la maternità (“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, ha scritto Aurora Ramazzotti mostrando uno scatto con la manina del piccolo Cesare), ma anche di volersi prendere una pausa.

Dopo aver ringraziato tutti dei tanti, dolci pensieri che le stanno arrivando in questi giorni ha concluso annunciando uno stop temporaneo solo per ricaricare le forze: “Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo”, le sue parole. Ma ci ha pensato papà Goffredo Cerza a dare un nuovo ‘aggiornamento’.

Tra le sue Storie Instagram, il neo papà ha condiviso la sorpresa fatta alla sua Aurora Ramazzotti e al figlio nato da poco che no, non si chiama solo Cesare come tutti pensavamo. “Cesare Augusto” si legge sulla torta. Dunque il primogenito di casa Ramazzotti-Cerza si chiama come il primo imperatore romano. Una sorpresa che deve aver commosso anche Goffredo, che accompagna la Storia con l’emoticon di una lacrimuccia.