Ormai ci siamo: Aurora Ramazzotti sarebbe ad un passo dal parto, dato che ha scritto qualcosa di molto importante. Lei è parsa molto triste perché non ha potuto fare una cosa interessante, a causa della sua gravidanza che è ormai agli sgoccioli. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è al nono mese e i fan stavano attendendo notizie per capire quando verrà alla luce il bebè. L’ultimo aggiornamento dell’influencer è stato fondamentale e ci ha fatto capire decisamente molto di più.

Alcuni giorni fa Aurora Ramazzotti, in procinto di fare il tanto atteso parto, ha pubblicato un video su TikTok. Molti utenti infatti hanno sottolineato quanto la futura neo-mamma sia molto più bella al naturale e che non abbia bisogno di ricorrere a nulla di simile. Insomma, complimenti a parte, negli ultimi giorni Aurora si è lasciata andare a uno sfogo sui social in merito al parto: “Tutti quelli che vedono i miei post e dicono “Che palle, questa sembra che è incinta da una vita”: ma dovete portarlo voi questo?”, ha riportato tra le Stories di Instagram: “Ma perché?”.

Aurora Ramazzotti, parto vicino: cosa è successo nelle scorse ore

Aurora Ramazzotti, che è sempre più prossima al parto, ha infatti svelato nei giorni scorsi che si assenterà maggiormente dai social network per concentrarsi sulla nascita del suo primo figlio, frutto dell’amore con il suo compagno Goffredo Cerza. Ma nelle ultime ore ha pubblicato una Instagram story e qui ha sottolineato un episodio molto significativo. Non ha potuto prendere parte fisicamente ad un evento per lei importantissimo e questo fa presagire che la gravidanza stia ormai finendo.

Aurora Ramazzotti non ha potuto recarsi al concerto del padre Eros e ha commentato, in risposta ad un amico che invece è stato presente all’evento musicale: “Quanto vorrei essere lì“. E ha anche pubblicato un cuore e delle lacrimucce, a testimonianza del fatto che sia molto triste per questa decisione necessaria. I fan sono quindi certi che da un momento all’altro possa essere ricoverata per dare alla luce il bimbo. Il conto alla rovescia è partito e ora non possiamo far altro che aspettare l’annuncio ufficiale.

A proposito di Aurora, nell’ultima uscita di Vanity Fair, le è stata dedicata la copertina. Qui lei ha raccontato: “Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre come me che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita”.