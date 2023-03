“Che orrore!”. Aurora Ramazzotti, un video e succede il ‘delirio’. I suoi fan sono pietrificati

Aurora Ramazzotti, il video fa il giro del web. Conto alla rovescia per la figlia di Eros e Michelle Hunziker, che presto darà alla luce il primo figlio. E nel corso dei mesi di gravidanza, sembra essere stata ‘graziata’ dai commenti. Infatti sono note a tutti le vicende che hanno spesso interessato la futura neo-mamma.

Il video di Aurora Ramazzotti su TikTok mette alla prova i fan. Attacchi degli hater che sembrano essersi placati: la figlia della nota conduttrice e del cantante ha pensato di ‘stuzzicare’ l’opinione pubblica usando alcuni filtri che hanno reso l’aspetto “perfetto”. Ovviamente il risultato è artefatto e gli utenti hanno voluto sottolinearlo.

Il video di Aurora Ramazzotti su TikTok mette alla prova i fan: “Bellissima al naturale!”

Aurora Ramazzotti nel video di TikTok ha un’immagine artefatta, ma il trucco è stato volontario. Molti utenti infatti hanno sottolineato quanto la futura neo-mamma sia molto più bella al naturale e che non abbia bisogno di ricorrere a nulla di simile. Insomma, complimenti a parte, negli ultimi giorni Aurora si è lasciata andare a uno sfogo sui social in merito al parto: “Tutti quelli che vedono i miei post e dicono “Che palle, questa sembra che è incinta da una vita”: ma dovete portarlo voi questo?”, ha riportato tra le Stories di Instagram: “Ma perché?”.

Aurora Ramazzotti ha dunque sottolineato: “Poi uno può pensarlo, è capitato anche a me in passato con le gravidanze degli altri perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere: “Che palle, sono proprio stufo?”. Ma tu sei stufo? Ma scusami, ma mi viene da ridere. Ma magari sono stufa io che quando cammino paro pingu, quando mi alzo dal letto non so se rotolerò per terra o mi piscerò addosso e che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata. Sono stufa io”.

Poche settimane ancora per il lieto evento della nascita e tanta emozione anche per la futura nonna Michelle che nel corso di un’intervista per Chi ha affermato: “Mio nipote sarà il mio tesoro” e ancora: “È l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato – racconta Michelle – E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due, a parole non si può spiegare”.