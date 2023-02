Aurora Ramazzotti, la gravidanza è agli sgoccioli; nei giorni scorsi era arrivato anche un clamoroso spoiler sul nome del bambino. È successo durante un’intervista che papà Eros ha rilasciato nei giorni scorsi a commento delle quale il giornalista Alberto Dandolo ha raccontato come il piccolo potrebbe chiamarsi Nicolò. Intanto, nei giorni scorsi, durante Michelle Impossible, il programma di mamma Michelle Hunziker in onda sulla reti Mediaset Aurora Ramazzotti ha ricordato il momento in cui ha svelato a papà Eros che sarebbe diventato nonno.



“Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”, ha detto la figlia di Michelle che nella sua storia Instagram più recente ha postato un’immagine che recita: “La gravidanza di Aurora Ramazzotti è come l’offerta della Eminflex, ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai”. La foto è presa dal profilo Alpha Mom che pubblica tutte le opinioni delle future mamme .

Aurora Ramazzotti, gravidanza agli sgoccioli: manca sempre meno



Aurora ha commentato con un ‘sto malissimo’ e tanto di risata: insomma, tutto a posto mentre Eros Ramazzotti ha rivelato che Aurora ha sempre desiderato diventare una cantante professionista, ma qualcosa al momento sembra averla frenata. E quel qualcosa sembra essere proprio il suo cognome, motivo che con ogni probabilità la condurrà più verso il mondo dello spettacolo e della televisione. Queste le parole di Eros Ramazzotti sul destino professionale della figlia.



“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.



Un amore immenso per la figlia Aurora: “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”. E a proposito della gravidanza, Aurora stessa non ha mai omesso nulla nel corso dei mesi trascorsi in dolce attesa, spesso provando a ironizzare, com’ è accaduto anche di recente: “È successo anche a me tante volte di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando caz*o partorisce?’“.