Attimi di forte commozione a Michelle Impossibile, il programma scritto su misura e condotto da Michelle Hunziker. La padrona di casa si è ritrovata nel bel mezzo di un teatrino dolcissimo tra lei, Aurora Ramazzotti e suo padre Eros Ramazzotti. Chiaramente tra i due non c’è più amore, ma sicuramente un gran bene e molto rispetto. I due infatti sono sicuramente rimasti molto amici dopo il divorzio, soprattutto per merito e a causa proprio di Aurora.

Ma cosa è successo durante la puntata di Michelle Impossibile? Dobbiamo prima fare una premessa: com’è assai noto, la figlia di Eros e Michelle è incinta. I due infatti stanno per diventare nonni e poco prima che sul palco arrivasse proprio la giovane, Eros ha iniziato a cantare la sua canzone: “Aurora”. Chiaramente Michelle, a quel punto, è scoppiata a piangere. Poco dopo Eros si è messo seduto al fianco della figlia e lei simpaticissima ha detto: “Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo”.

Chiaramente Eros lo sapeva bene e si è fatto una gran risata. Poi, serio, dice: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te“. A quel punto Michelle ricomincia ad emozionarsi, giustamente. A quel punto Aurora ricomincia a parlare: “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”.

“Era più difficile arrivare, chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti”, ha poco dopo raccontato il cantante. La figlia ha quindi chiesto: “Non volevi che entrassi nel mondo della musica, perché?”. “Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me”, ha detto Eros.

