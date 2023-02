“Si è decisa a farlo”. Eros Ramazzotti, rivelazione bomba su Aurora: succederà subito dopo il parto

Eros Ramazzotti, la rivelazione. Il cantante italiano è prossimo a diventare nonno per la prima volta e nell’attesa ha ben pensato di fare un bilancio della propria carriera e della propria vita professionale rivelando qualche dettaglio in più anche sulla figlia Aurora.

La rivelazione di Eros Ramazzotti su Aurora. Conto alla rovescia per la coppia di ex coniugi pronti a diventare nonni. Eros e Michelle Hunziker stanno vivendo insieme alla figlia un momento molto significativo che porterà ancora più unità familiare e complicità nella crescita del bebè. Ma dopo la nascita accadrà anche qualcosa nella vita di Aurora Ramazzotti. A rivelarlo il papà nel corso di un’intervista per il Messaggero.

La rivelazione di Eros Ramazzotti su Aurora: ecco cosa accadrà dopo il parto

Eros Ramazzotti ha rivelato ai lettori che Aurora ha sempre desiderato diventare una cantante professionista, ma qualcosa al momento sembra averla frenata. E quel qualcosa sembra essere proprio il suo cognome, motivo che con ogni probabilità la condurrà più verso il mondo dello spettacolo e della televisione. Queste le parole di Eros Ramazzotti sul destino professionale della figlia.

“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.

Un amore immenso per la figlia Aurora: “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”. E a proposito della gravidanza, Aurora stessa non ha mai omesso nulla nel corso dei mesi trascorsi in dolce attesa, spesso provando a ironizzare, com’ è accaduto anche di recente: “È successo anche a me tante volte di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando caz*o partorisce?’“. Poi ha aggiunto: “Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri 9 mesi ma ne dura 10. Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. 4 settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane quindi possono essere anche 10 e mezzo”.